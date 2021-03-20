На Кубани погибли двое при переезде реки на УАЗ, продолжаются поиски 10-летнего ребенка

Краснодарский край

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20 марта в Абинском районе в реке перевернулся внедорожник с семьей, есть погибшие

По имеющимся данным, 45-летний мужчина с супругой, двумя детьми и матерью приехал в станицу Шапсугскую для отдыха на природе. Примерно в 14:00 семья переезжала реку Адегой в районе улицы Лесной, в этот момент внедорожник перевернулся

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61-летняя женщина и 17-летняя внучка смогли выбраться на берег. Однако 35-летняя женщина и ее супруг погибли. На месте продолжают искать 10-летнего сына погибших, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Работают следователи и осматривают место происшествия. Также привлекли 33 спасателей, добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Обновлено от краевой прокуратуры в 18:30: машина принадлежала семье. УАЗ перевернуло из-за сильного течения, водитель и пассажиры оказались в воде. Бабушку и девочку-подростка госпитализировали. Семья не состоит на учете как неблагополучная, по месту жительства характеризуется положительно. 

Напомним, в 2018 в Сочи семья решила перейти вброд реку. Двое взрослых смогли выбраться, а тела двоих детей позже нашли в воде.

Абинский район МЧС Происшествия Следственный комитет смерть

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