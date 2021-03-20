В Абинском районе нашли тело ребенка, который вместе с семьей переезжал реку на УАЗ

Краснодарский край

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Вечером 20 марта стало известно о еще одной жертве происшествия в Абинском районе, где в реке перевернулся внедорожник

45-летний мужчина, его 35-летняя супруга, двое детей и мать пводителя риехали в Абинский район отдыхать на природе. В 14:00 они решили переехать реку Адегой на своем УАЗе. Внедорожник перевернулся, и семья оказалась в воде. На берег удалось выбраться 15-летней девушке и 61-летней женщине. Однако муж и жена погибли. В районе реки продолжили искать 10-летнего мальчика.

В 19:30 в пресс-службе краевого СК сообщили, что недалеко от места происшествия нашли тело ребенка. Прокуратура добавила, что мальчика обнаружили в 400 метрах от машины.

Абинский район Дети ДТП Происшествия смерть

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В Абинском районе нашли тело ребенка, который вместе с семьей переезжал реку на УАЗ
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