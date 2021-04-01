На Южном обходе Краснодара по пути к морю скопилась 8-балльная пробка

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 1 апреля наблюдались длинные пробки

В 9:50 загруженность Южного обхода была значительно выше обычного. По пути к трассе М-4 скопились заторы в 8 баллов, что на 6 баллов выше обычного. Пробка длиной 6 км была от улицы Адыгейской до Чибийского магистрального канала.

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По данным сервиса «Яндекс.Пробки», наиболее загруженными дорогами этим утром были улица Российская (8 баллов), Мачуги — Трамвайная (7 баллов) и Дзержинского (7 баллов). Нехарактерно плотное движение наблюдалось также на Ростовском шоссе из центра (5 баллов, это на 2 выше обычного).

Самая длинная пробка наблюдались сегодня, помимо Южного обхода, на Российской в 7:30 (6 км). Водители простояли в ней 1 час и 40 минут. Также в 8:30 был загружен Восточный обход. Пробка растянулась там 4,9 км и продержалась 1 час и 20 минут.

К моменту написания новости общая загруженность дорог в краевом центре составила 4 балла. Ожидается, что пробки останутся на этом уровне в ближайшие 5 часов.

Дороги Краснодар Пробки

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На Южном обходе Краснодара по пути к морю скопилась 8-балльная пробка
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