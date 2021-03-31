Мэр Краснодара собрался стать депутатом Госдумы

«Я сразу скажу: это неправда. Я в Государственную Думу не собираюсь», — отвечал Первышов.

Напомним, в декабре 2020 года появились слухи, что нынешний глава Краснодара Евгений Первышов собирается баллотироваться в депутаты Государственной Думы РФ. Выборы должны пройти в сентябре 2021 года. В конце декабря журналистка портала Юга.ру на брифинге попросила мэра прокомментировать информацию о его выдвижении.

31 марта стало известно, что Первышов обратился к главе Кубани Вениамину Кондратьеву с просьбой поддержать его инициативу баллотироваться в депутаты Госдумы РФ. По словам мэра, Краснодар активно расширяется, поэтому для создания комфортной среды нужен серьезный финансовый ресурс — чтобы строить соцобъекты и очистные сооружения, необходима поддержка на федеральном уровне. Именно поэтому Первышов решил стать депутатом и помочь городу.

Кондратьев поддержал мэра и заявил, что он способен отстоять интересы горожан на федеральном уровне и обеспечить Краснодар финансированием для необходимых изменений, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, предыдущий мэр города Владимир Евланов в 2016 году баллотировался в Госдуму. Перед этим Кондратьев заявил, что городу нужна «перезагрузка», а знания Евланова могли бы пригодиться на федеральном уровне для продвижения интересов региона.