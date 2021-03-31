В Новороссийске депутата будут судить за мошенничество перед выборами

Краснодарский край

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Следком РФ 31 марта сообщил, что депутат Новороссийска предстанет перед судом за попытку мошенничества

13 сентября 2020 года на сайте мэрии Новороссийска опубликовали сообщение с показаниями сотрудницы администрации города, которая заявила, что лидер местного отделения «Справедливой России» Михаил Ерохин шантажировал ее. За месяц до единого дня голосования он пришел к чиновнице и стал вымогать деньги от кандидатов в депутаты гордумы за то, чтобы на избирательных участках не было наблюдателей от партии и провокаторов, препятствующих выборам.

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Сумму в размере свыше 2,8 млн рублей Ерохин намеревался получить через сотрудницу администрации Новороссийска. Тогда под контролем спецслужб представительница мэрии передала ему деньги и муляжи банкнот. После получения откупа депутата задержали и заключили под стражу, на него завели уголовное дело.

По итогам предварительного следствия Ерохину предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере). 31 марта в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что дело направили в суд.

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Ранее Юга.ру писали о других случаях, когда кубанские депутаты становились фигурантами уголовных дел. Так, в ноябре 2019 года в Туапсе завели дело на депутата, который предложил бизнесмену «крышевание» за полмиллиона рублей. А весной 2020 года депутат ЗСК попал под следствие за хищение денег дольщиков.

Выборы Мошенничество Новороссийск Покушение Следственный комитет

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