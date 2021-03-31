В Новороссийске депутата будут судить за мошенничество перед выборами

Следком РФ 31 марта сообщил, что депутат Новороссийска предстанет перед судом за попытку мошенничества

13 сентября 2020 года на сайте мэрии Новороссийска опубликовали сообщение с показаниями сотрудницы администрации города, которая заявила, что лидер местного отделения «Справедливой России» Михаил Ерохин шантажировал ее. За месяц до единого дня голосования он пришел к чиновнице и стал вымогать деньги от кандидатов в депутаты гордумы за то, чтобы на избирательных участках не было наблюдателей от партии и провокаторов, препятствующих выборам.

Сумму в размере свыше 2,8 млн рублей Ерохин намеревался получить через сотрудницу администрации Новороссийска. Тогда под контролем спецслужб представительница мэрии передала ему деньги и муляжи банкнот. После получения откупа депутата задержали и заключили под стражу, на него завели уголовное дело.

По итогам предварительного следствия Ерохину предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере). 31 марта в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что дело направили в суд.