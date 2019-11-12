В Туапсе депутат предложил знакомому бизнесмену крышевание за полмиллиона рублей

Краснодарский край

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В Туапсе депутат стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

По данным следствия, весной член Туапсинского совета депутатов сообщил знакомому предпринимателю, что если у правоохранительных и контрольно-надзорных органов появятся к нему вопросы по предоставлению услуг в сфере курортного отдыха, он поможет их урегулировать за деньги. Депутат предложил свое содействие за 500 тыс. рублей.

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В августе он напомнил о договоренности и потребовал передать ему сумму, о чем позже предприниматель сообщил в полицию. В октябре он перечислил 300 тыс. рублей на карту сестры депутата. После этого член гордумы распорядился ими по своему усмотрению.

По материалам, предоставленным краевым управлением ФСБ, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере), сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в октябре в Сочи полицейского и адвоката поймали на вымогательстве взятки — за 3,5 млн рублей они обещали местному жителю помочь избежать уголовной ответственности.

Мошенничество Следственный комитет Туапсинский район ФСБ

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