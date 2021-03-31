На Кубани продлили налоговые льготы потребительским кооперативам и профсоюзам

Краснодарский край

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Депутаты ЗСК Краснодарского края 31 марта приняли законопроект, предусматривающий продление пониженной налоговой ставки для профсоюзов

В ходе очередной сессии парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении изменений в статью 2 Закона Краснодарского края «О налоге на имущество организаций». Ранее проект документа изучили в комитетах ЗСК.

Законопроект предлагает продлить для потребительских кооперативов льготную ставку в размере 0,7% на 2021 год. В 2022 году ставка составит 1%, а в 2023-м — 1,5%.

Также на 2021-2023 годы предлагается продлить пониженную налоговую ставку в размере 0,3% для профсоюзов и их объединений.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил социальную направленность вводимых законом льгот.

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«Они предоставляются уже не первый год, и мы видим положительный эффект. Меры поддержки в отношении предприятий потребкооперации имеют не только экономические результаты, но и значимый социальный эффект — сохраняется и расширяется производственная база потребкооперации, связанная с ней сеть рабочих мест, сельские жители получают необходимый набор услуг», — прокомментировал Юрий Бурлачко.

Спикер ЗСК напомнил, что такие меры поддержки были особенно актуальны для жителей малых населенных пунктов Кубани во время пандемии. Тогда многие не могли выехать в соседние посёлки из-за карантинных ограничений. При этом повышение качества жизни в самых отдаленных поселениях является одним из центральных приоритетов социальной политики Краснодарского края, подчеркнул Юрий Бурлачко.

По итогам обсуждения депутаты приняли законопроект сразу в двух чтениях, сообщили в пресс-службе ЗСК.

Законопроекты ЗСК Налоги Профсоюзы Юрий Бурлачко

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