Кубанские предприятия получат налоговые льготы за участие в нацпроекте по поддержке занятости
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 27 ноября проголосовали за предоставление налоговых преференций организациям, участвующим в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости»
Министр экономики Краснодарского края Александр Руппель предложил предоставить налоговый вычет на прибыль организациям, принимающим участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Такая мера призвана привлечь в проект новых участников.
Председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко добавил, что принятие этого закона — перспективный путь к оживлению экономики края.
«Предприятия базовых отраслей получат стимул в обновлении своих производственных фондов. В конечном счете это должно вылиться в повышение производительности труда, увеличение объемов производства. А стало быть, вырастут и доходы бюджетов всех уровней, и зарплаты сотрудников», — заключил Юрий Бурлачко.
Депутаты поддержали инициативу единогласно, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания края.
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