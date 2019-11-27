Кубанские предприятия получат налоговые льготы за участие в нацпроекте по поддержке занятости

Краснодарский край

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Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 27 ноября проголосовали за предоставление налоговых преференций организациям, участвующим в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости»

Министр экономики Краснодарского края Александр Руппель предложил предоставить налоговый вычет на прибыль организациям, принимающим участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Такая мера призвана привлечь в проект новых участников.

Председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко добавил, что принятие этого закона — перспективный путь к оживлению экономики края.

«Предприятия базовых отраслей получат стимул в обновлении своих производственных фондов. В конечном счете это должно вылиться в повышение производительности труда, увеличение объемов производства. А стало быть, вырастут и доходы бюджетов всех уровней, и зарплаты сотрудников», — заключил Юрий Бурлачко.

Депутаты поддержали инициативу единогласно, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания края.

Как писали Юга.ру, в Адыгее разработали комплекс мер поддержки бизнеса для привлечения инвестиций, предусматривающий новые льготы для инвесторов.

ЗСК Налоги Юрий Бурлачко

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