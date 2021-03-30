Зоозащитница из Краснодара спасла после пулевого ранения краснокнижного орлана

В конце января в Ростове-на-Дону местные жители нашли молодого орлана белохвоста. Его на зоотакси отправили в краснодарский Центр реабилитации птиц к волонтеру Маритте Чотчаевой — ближе подобных организаций не было. Две недели орлан не мог сдвинуться с места, а первый осмотр показал пулевое ранение, открытые переломы правого крыла и две застрявшие в них пули. Птица потеряла 10 маховых перьев, на верхней части клюва ветеринары увидели ссадину.

На лечение краснокнижной птицы потребовалось больше двух месяцев, рассказала Чотчаева на своей странице в инстаграме. Редакция портала Юга.ру связалась с зоозащитницей и она объяснила, что ветеринары обработали повреждения и вытащили дробь из раны, но не всю. Так больше шансов не повредить мышцы. Девушка уточнила, что уже не первый раз сталкивается с жертвами браконьеров.