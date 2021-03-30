Зоозащитница из Краснодара спасла после пулевого ранения краснокнижного орлана

Краснодарский край

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В марте под Краснодаром зоозащитница выпустила на волю птицу, которую она вылечила после перелома правого крыла и пулевого ранения

В конце января в Ростове-на-Дону местные жители нашли молодого орлана белохвоста. Его на зоотакси отправили в краснодарский Центр реабилитации птиц к волонтеру Маритте Чотчаевой — ближе подобных организаций не было. Две недели орлан не мог сдвинуться с места, а первый осмотр показал пулевое ранение, открытые переломы правого крыла и две застрявшие в них пули. Птица потеряла 10 маховых перьев, на верхней части клюва ветеринары увидели ссадину.

На лечение краснокнижной птицы потребовалось больше двух месяцев, рассказала Чотчаева на своей странице в инстаграме. Редакция портала Юга.ру связалась с зоозащитницей и она объяснила, что ветеринары обработали повреждения и вытащили дробь из раны, но не всю. Так больше шансов не повредить мышцы. Девушка уточнила, что уже не первый раз сталкивается с жертвами браконьеров.

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«То ли охотник был крайне слеп, и перепутал гордую и благородную птицу с уткой, то ли сам орлан решил претвориться милой уточкой. Только сути это не меняет, основной проблемой остаётся человеческая жестокость», — прокомментировала порталу Юга.ру Чотчаева.

После полной реабилитации птицу выпустили на волю. Чотчаева добавила, что планирует открыть под Краснодаром новый Центр реабилитации с вольерами и стационаром для раненых птиц и животных.

Ранее Юга.ру сообщали, что в Новороссийске спасли застрявшего в ливнёвке голубя, а в Сочи местные жители помогли краснокнижной чомге со сломанным крылом.

Волонтеры Животные Краснодар

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