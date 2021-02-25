В Горячем Ключе местные жители спасли раненого лебедя

В Горячем Ключе 25 февраля люди поймали на озере раненого лебедя и отвезли к ветеринару

Накануне руководитель организации помощи животным «Лев» Светлана Райхруд в своем инстаграме рассказала, что на городском озере заметили раненого лебедя. По словам очевидцев, 4 дня назад его принесла неизвестная женщина, которая заявила, что нашла птицу в таком состоянии под Ростовом.

«Якобы, пыталась сама лечить. Но решила почему-то выпустить к собратьям именно в нашем городе. Теперь отловить травмированную, испуганную птицу очень проблематично. Местные пернатые его не принимают, гонят и бьют», — рассказала Райхруд.

Утром 25 февраля на круглом озере городского парка отряд спасателей, работники парка и волонтеры НКО «ЛЕВ» отловили раненого лебедя.

Птице сделали рентген, который показал сложный оскольчатый перелом со смещением костей правого крыла. В другой клинике в Краснодаре животное прооперировали. Завтра при положительной динамике лебедя отпустят назад в Горячий Ключ на передержку.

Волонтеры рассказали, что стоимость операции и дальнейшего лечения составит до 24 тыс. рублей, поэтому они попросили помощи.