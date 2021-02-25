В Горячем Ключе местные жители спасли раненого лебедя

Краснодарский край

Распечатать

В Горячем Ключе 25 февраля люди поймали на озере раненого лебедя и отвезли к ветеринару

Накануне руководитель организации помощи животным «Лев» Светлана Райхруд в своем инстаграме рассказала, что на городском озере заметили раненого лебедя. По словам очевидцев, 4 дня назад его принесла неизвестная женщина, которая заявила, что нашла птицу в таком состоянии под Ростовом.

«Якобы, пыталась сама лечить. Но решила почему-то выпустить к собратьям именно в нашем городе. Теперь отловить травмированную, испуганную птицу очень проблематично. Местные пернатые его не принимают, гонят и бьют», — рассказала Райхруд.

Утром 25 февраля на круглом озере городского парка отряд спасателей, работники парка и волонтеры НКО «ЛЕВ» отловили раненого лебедя.

Птице сделали рентген, который показал сложный оскольчатый перелом со смещением костей правого крыла. В другой клинике в Краснодаре животное прооперировали. Завтра при положительной динамике лебедя отпустят назад в Горячий Ключ на передержку.

Волонтеры рассказали, что стоимость операции и дальнейшего лечения составит до 24 тыс. рублей, поэтому они попросили помощи.

Волонтеры Горячий Ключ Животные

Новости

На начальника судебной лаборатории Краснодара завели третье уголовное дело — за ложное заключение
В матче ЛЕ за «Краснодар» сыграет 19-летний голкипер, который ни разу не выступал в основе
В «Краснодар» перешел голкипер «Ростова»
В Горячем Ключе местные жители спасли раненого лебедя
В Краснодаре открылась выставка работ кубанских журналистов «Золотой фотообъектив»
За зиму на водоемах Кубани погибли 9 человек, среди них ребенок

Лента новостей

Делать прививку от коронавируса или нет? Просто сдайте анализы
Сегодня, 12:30 Партнерский
Делать прививку от коронавируса или нет? Просто сдайте анализы
Весна на Кубани будет холодной и дождливой
Вчера, 08:01
Весна на Кубани будет холодной и дождливой
Все народные приметы говорят об этом
«Я не обижаюсь на людей за критику моего возраста»
22 февраля, 08:01
«Я не обижаюсь на людей за критику моего возраста»
Интервью с главным архитектором Анапы Кариной Бронниковой

Реклама на портале