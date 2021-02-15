В Юбилейном микрорайоне Краснодара решили проложить тротуар до МФЦ

В декабре вопрос об отсутствии тротуара от имени жителей микрорайона задал журналист KrasnodarMedia, а мэр Евгений Первышов поручил разобраться в ситуации. 15 февраля 2020 года ее обсудили на планерке в мэрии. Глава сообщил, что от жителей было «множество публикаций и обращений». Он добавил, что Западному округу надо подключиться и помочь разрешить проблему.

Дело в том, что от трамвайной остановки на пересечении улиц Минской и Харьковской до многофункционального центра нет дорожки для пешеходов. Чтобы попасть в МФЦ, горожанам необходимо перейти через пути и двигаться между забором, поставленным владельцами частного дома, и трамвайным полотном. Пространство там узкое, из-за чего трамвай может задеть пешехода.