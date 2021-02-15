В Юбилейном микрорайоне Краснодара решили проложить тротуар до МФЦ
15 февраля в пресс-службе мэрии Краснодара обсудили обустройство тротуара перед МФЦ на въезде в Юбилейный микрорайон
В декабре вопрос об отсутствии тротуара от имени жителей микрорайона задал журналист KrasnodarMedia, а мэр Евгений Первышов поручил разобраться в ситуации. 15 февраля 2020 года ее обсудили на планерке в мэрии. Глава сообщил, что от жителей было «множество публикаций и обращений». Он добавил, что Западному округу надо подключиться и помочь разрешить проблему.
Дело в том, что от трамвайной остановки на пересечении улиц Минской и Харьковской до многофункционального центра нет дорожки для пешеходов. Чтобы попасть в МФЦ, горожанам необходимо перейти через пути и двигаться между забором, поставленным владельцами частного дома, и трамвайным полотном. Пространство там узкое, из-за чего трамвай может задеть пешехода.
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При этом, отметили 15 февраля на планерке в мэрии, ранее на участке была пешеходная дорожка, но она обрывалась и подводила к трамвайному полотну «в неустановленном месте». Ее проложили без разрешений и без учета требований безопасности, поэтому демонтировали в 2020 году. Теперь недалеко от МФЦ хотят сделать дорожку, ведущую вплоть до улицы Харьковской.
В пресс-службе мэрии рассказали, что, чтобы построить нормативный тротуар, необходимо перенести забор. В конце января управление муниципальное контроля выпустило постановление с разрешением на такие работы. Теперь это позволит разместить тротуар с необходимым по нормам отступом от путей. Планируется, что ограждение перенесут до середины марта, а к строительству приступят после 15 марта.