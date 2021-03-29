В одном из районов Краснодара появились «умные» счетчики

МегаФон совместно с «Краснодарэнерго» разработал для одного из новых районов Краснодара «умные» электросчетчики

Более 700 «умных» электросчетчиков установили в коттеджном районе «Николино парк», который находится в Краснодаре между Восточным обходом и улицей Российской. Приборы самостоятельно считывают показатели потребления электричества и собирают данные в едином личном кабинете управляющей компании.

«Мы запустили в целом районе платформу, которая является оптимальной и для жителей города, и для нас, как поставщика услуг. Система позволяет точнее собирать данные, отслеживать успешность программы собственных мероприятий по энергосбережению в районе, предупреждать и останавливать любые утечки, вовремя ликвидировать неполадки и аварии, если таковые возникают», — рассказала директор «Краснодарэнерго» Людмила Самарченко.

Директор МегаФона в Краснодарском крае Игорь Остатюк добавил, что компания стремится внедрять IT-разработки в инфраструктуру районов и городов, а в перспективе планирует охватить весь регион.

«МегаФон работает cо всеми доступными стандартами IoT, в том числе с NB-IoT, основанном на сети LTE. Средняя скорость передачи данных в сети на Кубани достигает 30 Мбит/с», — отметил Игорь Остатюк.