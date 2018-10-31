В экопоселке Краснодара «Николино Парк» открыли площадки для тенниса, футбола и пляжного волейбола
В Краснодаре заработал комплекс спортивных площадок в экопоселке «Николино Парк»
На территории поселка открыли два теннисных корта, площадки для футбола и пляжного волейбола. На теннисных кортах «Николино Парк» уже провели несколько любительских турниров. В первом из них приняли участие любители и профессионалы города. Сейчас площадки открыты для игры.
Коттеджный поселок «Николино Парк» находится в экологически чистом районе Краснодара между Восточным Обходом и улицей Российской. В поселке можно приобрести квартиру в таунхаусе, коттедж или земельный участок под индивидуальное жилое строительство.
В экопоселке выделена земля под школу и детский сад. В зеленой зоне расположены теннисные корты и спортивные площадки, прогулочные аллеи и детские игровые. В ближайшем будущем там появится коммерческая зона с магазинами, кафе и аптеками, рассказали в пресс-службе «Николино Парк».
28 октября стартует акция, участники которой при покупке земельного участка в коттеджном поселке «Николино Парк» могут стать обладателем iPhone Xs. Подробности можно узнать в отделе продаж по телефону 8-800-100-13-43.
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