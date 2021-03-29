В России выпустили полисы ДМС для мигрантов за 100 рублей в месяц

«Билайн» и «АльфаСтрахование» запустили проект по добровольному медицинскому страхованию для мигрантов за 100 рублей в месяц

Абоненты «Билайн» с любым иностранным гражданством в возрасте 18 до 65 лет могут подключить программу «ДМС для нерезидентов» в мобильном приложении «Мой Билайн» (пользователи смартфонов на операционной системе Android могут скачать приложение здесь, а пользователи iOS — тут), или на сайте. После подключения услуги клиент получит полис по СМС.

«В наших офисах продаж уже почти год можно приобрести ДМС для нерезидентов за 399 рублей на 3 месяца. Но мы решили сделать еще более простым путь оформления и оплаты услуги и предложили альтернативный вариант подключения всего за 100 рублей в месяц», — объяснили директор департамента по платежным сервисам и страхованию ПАО «ВымпелКом» Татьяна Ахмина.

По полису можно обратиться за экстренной медицинской помощью при несчастных случаях, травмах, ожогах, обморожениях, отравлениях, обострении хронических заболеваний.

На вызов к пациенту приедет бригада СМП, которая осмотрит человека, проведет экспресс-диагностику и купирует неотложные состояния, а при необходимости — транспортирует пациента в стационар. Кроме того, по данному полису предусмотрены приемы врачей-специалистов, сбор анализов и проведение различных медицинских исследований. Программа «ДМС для нерезидентов» действует на всей территории России.