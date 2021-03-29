В России выпустили полисы ДМС для мигрантов за 100 рублей в месяц

Партнерский Краснодарский край

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«Билайн» и «АльфаСтрахование» запустили проект по добровольному медицинскому страхованию для мигрантов за 100 рублей в месяц

Абоненты «Билайн» с любым иностранным гражданством в возрасте 18 до 65 лет могут подключить программу «ДМС для нерезидентов» в мобильном приложении «Мой Билайн» (пользователи смартфонов на операционной системе Android могут скачать приложение здесь, а пользователи iOS — тут), или на сайте. После подключения услуги клиент получит полис по СМС.

«В наших офисах продаж уже почти год можно приобрести ДМС для нерезидентов за 399 рублей на 3 месяца. Но мы решили сделать еще более простым путь оформления и оплаты услуги и предложили альтернативный вариант подключения всего за 100 рублей в месяц», — объяснили директор департамента по платежным сервисам и страхованию ПАО «ВымпелКом» Татьяна Ахмина.

По полису можно обратиться за экстренной медицинской помощью при несчастных случаях, травмах, ожогах, обморожениях, отравлениях, обострении хронических заболеваний.

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На вызов к пациенту приедет бригада СМП, которая осмотрит человека, проведет экспресс-диагностику и купирует неотложные состояния, а при необходимости — транспортирует пациента в стационар. Кроме того, по данному полису предусмотрены приемы врачей-специалистов, сбор анализов и проведение различных медицинских исследований.

Программа «ДМС для нерезидентов» действует на всей территории России.

«Для граждан иностранных государств программа «ДМС для нерезидентов» — одно из важных условий нахождения на территории России и трудоустройства, а также это гарантия получения качественной медицинской помощи, в том числе, неотложной», — подчеркнула руководитель направления управления по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахование» Евгения Смирнова.

Билайн Мигранты Страхование

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