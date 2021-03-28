В Краснодаре запустили аудиогид об истории улицы Рашпилевской

Власти Краснодара 28 марта сообщили, что для жителей и гостей города запустили онлайн-проект об истории улицы Рашпилевской

Аудиогид по улице Рашпилевской разместили на бесплатной интернет-платформе izi.travel . По словам директора туристско-информационного центра Краснодара Марины Шараповой, во время онлайн-прогулки жители и гости краевого центра смогут познакомиться с историей улицы, которая входит в территорию исторического поселения города.

Например, все желающие узнают, что здания по Рашпилевской датируются началом ХХ века, а улицу назвали в честь исполняющего должность наказного атамана Черноморского казачьего войска генерал-лейтенанта Григория Рашпиля. Считается, что он внес большой вклад в развитие Екатеринодара. Шарапова добавила, что в создании проекта участвовали профессиональные краеведы, исследователи архивов, члены корпуса волонтеров исторического наследия города.

Поучаствовать в проекте «Генеральская сестра улицы Красной» можно с помощью онлайн-аудиогида на сайте izi.travel, а также в одноименном мобильном приложении. Точки экскурсионного маршрута отобразили на карте, о каждой из них виртуальные экскурсоводы рассказывают в отдельном аудиофайле. Чтобы запустить аудиогид — необходимо отсканировать QR-код, уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Использовать аудиогид можно не только во время прогулки по улице Рашпилевской, но и дома.