В Сочи водитель иномарки столкнулся с большегрузом

Краснодарский край

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Днем 27 марта в центре Сочи произошло тройное ДТП

Авария произошла на дублере Курортного проспекта, около съезда на улицу Чайковского и Горького.

По предварительным данным, водитель Toyota врезался в стоящий на трассе грузовой автомобиль Mercedes, который ранее столкнулся с двигающимся впереди BMW.

Информация о пострадавших уточняется, сообщили порталу Юга.ру 27 марта в пресс-службе отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Ранее Юга.ру писали о том, что в Сочи 14 марта машина врезалась в металлический забор. Один человек погиб. А 10 марта на курорте произошло массовое ДТП, в котором погибли два человека, в том числе ребенок.

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В Сочи водитель иномарки столкнулся с большегрузом
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