В Сочи водитель иномарки столкнулся с большегрузом
Днем 27 марта в центре Сочи произошло тройное ДТП
Авария произошла на дублере Курортного проспекта, около съезда на улицу Чайковского и Горького.
По предварительным данным, водитель Toyota врезался в стоящий на трассе грузовой автомобиль Mercedes, который ранее столкнулся с двигающимся впереди BMW.
Информация о пострадавших уточняется, сообщили порталу Юга.ру 27 марта в пресс-службе отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.