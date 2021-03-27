В Сочи водитель иномарки столкнулся с большегрузом

Авария произошла на дублере Курортного проспекта, около съезда на улицу Чайковского и Горького.

По предварительным данным, водитель Toyota врезался в стоящий на трассе грузовой автомобиль Mercedes, который ранее столкнулся с двигающимся впереди BMW.

Информация о пострадавших уточняется, сообщили порталу Юга.ру 27 марта в пресс-службе отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.