Два человека погибли в массовом ДТП в Сочи

В Сочи днем 10 марта произошло ДТП, в котором погибли два человека, в том числе несовершеннолетний

Авария случилась около 15:00 на автодороге «Обход города Сочи». По предварительным данным, водитель автомобиля BMW не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутную машину Toyota, которую от удара отбросило на встречную полосу. Там иномарка врезалась в автомобиль Renault.

В результате ДТП погибли двое пассажиров Toyota, один из которых несовершеннолетний. Водителя и еще одного ребенка из иномарки госпитализировали. На месте происшествия работали три экипажа ДПС, четверо сотрудников ГИБДД и другие сотрудники, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, днем 7 марта в Тихорецке пьяный полицейский устроил ДТП с двумя погибшими. Позже его заключили под стражу.