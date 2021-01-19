В Ейске два парня избили водителя скорой помощи, который помешал им украсть бензин

В январе суд вынес приговор двум парням, которые избили водителя скорой помощи на территории Ейской ЦРБ

Ночью 6 мая 2020 года двое молодых людей пришли на территорию Ейской районной больницы. Они попытались слить бензин из бака машины скорой помощи. Дежурный водитель увидел молодых людей и побежал за злоумышленниками. Парни избили его и скрылись.

Предполагаемыми преступниками оказались два местных жителя 22 и 20 лет. На них завели уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц).