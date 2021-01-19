В Ейске два парня избили водителя скорой помощи, который помешал им украсть бензин
В январе суд вынес приговор двум парням, которые избили водителя скорой помощи на территории Ейской ЦРБ
Ночью 6 мая 2020 года двое молодых людей пришли на территорию Ейской районной больницы. Они попытались слить бензин из бака машины скорой помощи. Дежурный водитель увидел молодых людей и побежал за злоумышленниками. Парни избили его и скрылись.
Предполагаемыми преступниками оказались два местных жителя 22 и 20 лет. На них завели уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц).
Ейский районный суд рассмотрел дело, на заседании подсудимые отказались от дачи показаний. Суд признал их виновными и назначил каждому по три года колонии строгого режима. В качестве компенсации морального вреда с подсудимых взыскали 250 тыс. рублей в совокупности. Также осужденные оплатили лечение потерпевшего, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда 19 января.
Ранее Юга.ру не раз рассказывали о случаях нападения на сотрудников медблока. Например, в 2019 году в Новороссийске пьяный пациент избил врача скорой помощи и угрожал натравить на медиков бойцовскую собаку. А год назад другого новороссийца суд отправил в колонию на полтора года за то, что он ударил фельдшера по лицу.