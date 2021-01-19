В Ейске два парня избили водителя скорой помощи, который помешал им украсть бензин

Краснодарский край

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В январе суд вынес приговор двум парням, которые избили водителя скорой помощи на территории Ейской ЦРБ

Ночью 6 мая 2020 года двое молодых людей пришли на территорию Ейской районной больницы. Они попытались слить бензин из бака машины скорой помощи. Дежурный водитель увидел молодых людей и побежал за злоумышленниками. Парни избили его и скрылись.

Предполагаемыми преступниками оказались два местных жителя 22 и 20 лет. На них завели уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц).

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Ейский районный суд рассмотрел дело, на заседании подсудимые отказались от дачи показаний. Суд признал их виновными и назначил каждому по три года колонии строгого режима. В качестве компенсации морального вреда с подсудимых взыскали 250 тыс. рублей в совокупности. Также осужденные оплатили лечение потерпевшего, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда 19 января.

Ранее Юга.ру не раз рассказывали о случаях нападения на сотрудников медблока. Например, в 2019 году в Новороссийске пьяный пациент избил врача скорой помощи и угрожал натравить на медиков бойцовскую собаку. А год назад другого новороссийца суд отправил в колонию на полтора года за то, что он ударил фельдшера по лицу.

Ейский район Насилие Суд

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