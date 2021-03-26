В 16 регионах России запустят пилотный проект по распознаванию лиц в школах

«Ростелеком» собирается обеспечить видеонаблюдение и Wi-Fi в школах России

Согласно распоряжению правительства, «Ростелеком» стал единственным исполнителем работ по формированию устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры в школах. Документ подписали 22 марта. Госконтракт будет действовать до конца 2022 года, сообщили 26 марта в пресс-службе «Ростелекома».

В рамках госконтракта, компания собирается обеспечить в школах беспроводной доступ в интернет (Wi-Fi), систему видеонаблюдения с функцией аналитики и хранением изображения, а также предоставлять ресурсы дата-центрам.

Пилотный проект запустят в более чем 8,5 тыс. школ 16 российских регионов: Алтайском и Пермском краях, Астраханской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Сахалинской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях, а также Ямало-Ненецком автономном округе. Краснодарский край не попал в число регионов, где протестируют систему.

В зависимости от конкретного учреждения, цифровую инфраструктуру либо модернизируют, либо создадут с нуля. Планируется, что системы видеонаблюдения будут следить за входом в здания и анализировать лица, представляющие угрозу детям (например, распознавать находящихся в розыске).

В пресс-службе компании подчеркнули, что идентификация детей не предполагается. Для реализации проекта используют отечественное оборудование.