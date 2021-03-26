В 16 регионах России запустят пилотный проект по распознаванию лиц в школах
«Ростелеком» собирается обеспечить видеонаблюдение и Wi-Fi в школах России
Согласно распоряжению правительства, «Ростелеком» стал единственным исполнителем работ по формированию устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры в школах. Документ подписали 22 марта. Госконтракт будет действовать до конца 2022 года, сообщили 26 марта в пресс-службе «Ростелекома».
В рамках госконтракта, компания собирается обеспечить в школах беспроводной доступ в интернет (Wi-Fi), систему видеонаблюдения с функцией аналитики и хранением изображения, а также предоставлять ресурсы дата-центрам.
Пилотный проект запустят в более чем 8,5 тыс. школ 16 российских регионов: Алтайском и Пермском краях, Астраханской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Сахалинской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях, а также Ямало-Ненецком автономном округе. Краснодарский край не попал в число регионов, где протестируют систему.
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В зависимости от конкретного учреждения, цифровую инфраструктуру либо модернизируют, либо создадут с нуля. Планируется, что системы видеонаблюдения будут следить за входом в здания и анализировать лица, представляющие угрозу детям (например, распознавать находящихся в розыске).
В пресс-службе компании подчеркнули, что идентификация детей не предполагается. Для реализации проекта используют отечественное оборудование.
Вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков:
— Создание цифровой инфраструктуры в школах — ответственная задача для «Ростелекома». В рамках федерального контракта наша компания обеспечит Wi-Fi и умное видеонаблюдение, которые могут использоваться не только в образовательном процессе, но и для различных проектов, проводимых в школах. Это видеонаблюдение за ЕГЭ и в единый день голосования, работа цифровой образовательной среды и другие задачи. Таким образом, государство сократит издержки на создание временной инфраструктуры под различные мероприятия, сфокусировавшись на конкретных типах услуг. Например, в рамках ЕГЭ это передача видеотрафика на ресурс «Смотри.ЕГЭ», хранение и обработка в дата-центрах, в ходе единого дня голосования — передача данных в ситуационный центр Центризбиркома и хранение в дата-центре. Рассчитываем, что созданная цифровая инфраструктура обеспечит существенный синергетический эффект для всех этих государственных проектов.