В Краснодаре поезд насмерть сбил велосипедиста в наушниках

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 26 марта местный житель попал под поезд

В 12:00 в дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте сообщили, что на железнодорожном перегоне «Витаминный — Компрессорный» маневровый локомотив сбил мужчину.  

По словам машиниста, он увидел молодого человека, который ехал на велосипеде по пешеходному настилу через железнодорожные  пути. Водитель локомотива посигналил и экстренно затормозил, но трагедии избежать не удалось. На месте работали следователи, сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Позже стало известно, что погибшим оказался 34-летний житель Краснодара. В момент трагедии он был в наушниках.

Напомним, 15 февраля на Кубани поезд насмерть сбил 21-летнего парня, который шел по путям. 19 марта в полиции рассказали о смертельном происшествии на ж/д путях, которое случилось в Краснодарском крае.

Краснодар Поезда смерть

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