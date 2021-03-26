В Краснодаре поезд насмерть сбил велосипедиста в наушниках

В 12:00 в дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте сообщили, что на железнодорожном перегоне «Витаминный — Компрессорный» маневровый локомотив сбил мужчину.

По словам машиниста, он увидел молодого человека, который ехал на велосипеде по пешеходному настилу через железнодорожные пути. Водитель локомотива посигналил и экстренно затормозил, но трагедии избежать не удалось. На месте работали следователи, сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Позже стало известно, что погибшим оказался 34-летний житель Краснодара. В момент трагедии он был в наушниках.