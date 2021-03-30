В России отменили необходимость для пенсионеров предоставлять справки о том, что они живы

Краснодарский край

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Негосударственный пенсионный фонд «Сафмар» в марте 2021 года упростил порядок получения выплат негосударственной пенсии

Ранее клиенты НПФ должны были ежегодно до 1 июня отправлять в организацию документ, подтверждающий, что они живы — это могла быть справка о регистрации по месту жительства или справка из ПФР о получаемой накопительной пенсии.

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Но в 2019 году в России вступил в силу федеральный закон, который расширил перечень организаций, имеющих право получать сведения о госрегистрации смерти. Это дало возможность страховым организациям и негосударственным пенсионным фондам оперативно подключаться к системе ЗАГС и запрашивать данные напрямую.

Во время пандемии коронавируса НПФ «Сафмар» временно отменил необходимость предъявления справок пенсионерами. В этом году фонд решил окончательно перейти на более удобный формат взаимодействия со своими клиентами. Теперь им не нужно приходить в офис фонда или присылать справки для продления выплат. Организация будет самостоятельно получать эту информацию.

В данное время пожизненную негосударственную пенсию в фонде получают почти 9 тыс. человек, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе НПФ «Сафмар».

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Напомним, в 2020 году во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса Пенсионный фонд РФ начал досрочно выплачивать пенсии своим клиентам. Эту инициативу поддержал и ряд частных пенсионных фондов, в том числе НПФ «Сафмар».

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В России отменили необходимость для пенсионеров предоставлять справки о том, что они живы
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