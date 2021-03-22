Бывшего вице-мэра Майкопа будут судить за превышение должностных полномочий

Прокуратура Адыгеи направила в суд дело против бывшего заместителя мэра Майкопа Аслана Китариева, которого обвинили в превышении должностных полномочий

Летом ведомство не сообщало, о ком из шести вице-мэров идет речь. Однако, по данным Юга.ру, дело завело на заместителя главы города по экономическим вопросам Аслана Китариева. Эту информацию журналисту редакции подтвердили 22 марта в прокуратуре Адыгеи.

В июле 2020 года следком Адыгеи сообщил, что на заместителя мэра Майкопа завели уголовное дело за незаконное предпринимательство. По версии следствия, чиновник участвовал в управлении двумя коммерческими предприятиями республиканской столицы — предоставлял им льготы и преимущества, а также оказывал покровительство.

Также в пресс-службе ведомства рассказали подробности дела: Китариев участвовал в управлении двумя обществами с ограниченной ответственностью (ООО) и занимался незаконной предпринимательской деятельностью. Кроме того, пользуясь служебным положением, он предоставлял своим компаниям льготы и содействовал заключению государственных контрактов.

В результате его деятельности фирмы подписали контракты более чем на 200 млн рублей, заработав на этом не менее 18 млн рублей. Чиновника обвинили по ст. 289 УК РФ (Незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

Прокурор утвердил обвинительное заключение и направил материалы дела в Майкопский суд. Кроме того, обвинение планирует взыскать с экс-чиновника незаконно полученные деньги.

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