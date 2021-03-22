Бывшего вице-мэра Майкопа будут судить за превышение должностных полномочий

Адыгея

Распечатать

Прокуратура Адыгеи направила в суд дело против бывшего заместителя мэра Майкопа Аслана Китариева, которого обвинили в превышении должностных полномочий

В июле 2020 года следком Адыгеи сообщил, что на заместителя мэра Майкопа завели уголовное дело за незаконное предпринимательство. По версии следствия, чиновник участвовал в управлении двумя коммерческими предприятиями республиканской столицы — предоставлял им льготы и преимущества, а также оказывал покровительство.

Летом ведомство не сообщало, о ком из шести вице-мэров идет речь. Однако, по данным Юга.ру, дело завело на заместителя главы города по экономическим вопросам Аслана Китариева. Эту информацию журналисту редакции подтвердили 22 марта в прокуратуре Адыгеи.

Читайте также:

Также в пресс-службе ведомства рассказали подробности дела: Китариев участвовал в управлении двумя обществами с ограниченной ответственностью (ООО) и занимался незаконной предпринимательской деятельностью. Кроме того, пользуясь служебным положением, он предоставлял своим компаниям льготы и содействовал заключению государственных контрактов.

В результате его деятельности фирмы подписали контракты более чем на 200 млн рублей, заработав на этом не менее 18 млн рублей. Чиновника обвинили по ст. 289 УК РФ (Незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

Прокурор утвердил обвинительное заключение и направил материалы дела в Майкопский суд. Кроме того, обвинение планирует взыскать с экс-чиновника незаконно полученные деньги.

Ранее Юга.ру писали, что СК России начал проверку по делу краснодарского судьи, который получил взятку 2,3 млн рублей.

Деньги Майкоп Превышение полномочий Прокуратура Чиновники

Новости

Бывшего вице-мэра Майкопа будут судить за превышение должностных полномочий
На новой трассе из Новороссийска в Крым собираются установить фонари
Полиция проверит информацию о таксисте, который угрожал ножом краснодарцу
В Новороссийске лишили родительских прав женщину, которая пять лет издевалась над сыном
На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за ливней и града
Власти Краснодара представили эскизы пешеходной зоны на улице Чапаева

Лента новостей

Фекальные реки, мусорные берега
Сегодня, 08:01
Фекальные реки, мусорные берега
Смогут ли когда-нибудь жители Краснодара снова купаться в реке Кубани?
Темная сторона Краснодара
19 марта, 08:01
Темная сторона Краснодара
Помните ли вы городские легенды кубанской столицы?
Не надо стесняться
19 марта, 14:30 Партнерский
Не надо стесняться
Пластические операции, которые меняют жизнь

Реклама на портале