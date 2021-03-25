В «Билайн ТВ» появились фильмы и сериалы студии NBCUniversal
25 марта «Билайн» сообщил о расширении ассортимента фильмов на видеосервисе и сотрудничестве с NBCUniversal Global Distribution
«Билайн» подписал соглашение со американской медиакомпанией NBCUniversal Global Distribution. Теперь в «Билайн ТВ» доступны фильмы из медиатеки студии NBCUniversal на основе аренды или бессрочной покупки в сервисе.
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Так, зрители могут посмотреть более 200 фильмов разных жанров. Среди них драма «1917» (16+) от Universal Pictures о Первой мировой войне и трилогия «Назад в будущее» (12+). Кроме того, к просмотру доступны мультфильмы «Кунг-фу панда» (0+), «Мадагаскар» (0+), «Шрек» (12+) и «Гадкий Я» (0+).
Также у пользователей есть возможность познакомиться со свежими релизами. Это комедия-триллер «Дичь» (18+), комедия-драма «Король Стейтен-Айленда» (18+) и боевик-триллер «Договор молчания» (18+), в котором принял участие Николай Костер-Вальдау из «Игры престолов».
Пользователь сможет купить фильм либо арендовать его. Стоимость будет варьироваться в зависимости от выбранного контента, сообщили в пресс-службе «Билайн» 25 марта.
«Билайн ТВ» — мультиплатформенный сервис, на котором можно смотреть до 300 каналов, а также архивы программ, фильмы от российских и голливудских киностудий. Пользоваться «Билайн ТВ» можно с разных устройств абонентам любого оператора связи. Кроме того, есть возможность оформлять подписку на фильмы и сериалы от партнеров.
Подробнее о сервисе и условиях подключения можно узнать на сайте tv.beeline.ru. Онлайн-просмотр с компьютера доступен на сайте beeline.tv.