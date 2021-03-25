В «Билайн ТВ» появились фильмы и сериалы студии NBCUniversal

25 марта «Билайн» сообщил о расширении ассортимента фильмов на видеосервисе и сотрудничестве с NBCUniversal Global Distribution

«Билайн» подписал соглашение со американской медиакомпанией NBCUniversal Global Distribution. Теперь в «Билайн ТВ» доступны фильмы из медиатеки студии NBCUniversal на основе аренды или бессрочной покупки в сервисе.

Так, зрители могут посмотреть более 200 фильмов разных жанров. Среди них драма «1917» (16+) от Universal Pictures о Первой мировой войне и трилогия «Назад в будущее» (12+). Кроме того, к просмотру доступны мультфильмы «Кунг-фу панда» (0+), «Мадагаскар» (0+), «Шрек» (12+) и «Гадкий Я» (0+).

Также у пользователей есть возможность познакомиться со свежими релизами. Это комедия-триллер «Дичь» (18+), комедия-драма «Король Стейтен-Айленда» (18+) и боевик-триллер «Договор молчания» (18+), в котором принял участие Николай Костер-Вальдау из «Игры престолов».