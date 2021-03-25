В Краснодаре свалка строительных отходов причинила природе ущерб на 7 млн рублей

Специалисты Южного межрегионального управления Росприроднадзора провели рейды в Краснодаре в районе улицы Демуса. Там они нашли свалку строительных отходов.

Эксперты отобрали пробы почв и установили, что выброшенные материалы опасны для окружающей среды. Земле как объекту охраны нанесли вред на общую сумму более 7 млн рублей, сообщили 23 марта в пресс-службе управления.

В результате последовавшей предварительной проверки удалось установить тех, кто незаконно оставил отходы. На основании материалов Росприроднадзора в полиции возбудили два дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ (Порча земли).

Ранее Юга.ру писали, что в январе после вмешательства прокуратуры убрали свалку на Западном Обходе в Краснодаре.