МегаФон поможет отслеживать лесные пожары на Кубани

В марте 2021 года на инфраструктуре оператора установлено девять видеокамер для online-мониторинга пожаров, возникающих в лесах из-за любых факторов, в том числе по вине человека. Общая площадь лесов, которые будут находиться под наблюдением, составляет около 500 тыс. га. Это в 15 раз больше площади Краснодара.

При этом интеллектуальная система распознавания способна отличить бытовые задымления (котельные, печные трубы) от природных пожаров и немедленно оповестить о реальной угрозе. Такие высокоточные HD-камеры теперь работают в Геленджике, Новороссийске, в Северском, Туапсинском и Ейском районах — именно там наиболее часто загорается лесная подстилка.

«МегаФон совместно с Министерством природных ресурсов мониторит лесные возгорания, постоянно совершенствуя интеллектуальную систему наблюдения и передачи данных. Сейчас по стране расположено более 700 объектов платформы «Лесохранитель». В этом году проект реализован и в Краснодарском крае, ведь наш регион стабильно входит в число зон с повышенной пожарной опасностью. Мы применяем наши цифровые разработки для раннего обнаружения пожаров и предотвращения угрозы экологии края и жизни населения», — сказал директор МегаФона в Краснодарском крае Игорь Остатюк.