МегаФон поможет отслеживать лесные пожары на Кубани
Цифровая платформа «Лесохранитель» от МегаФона поможет «Краевому лесопожарному центру» отследить очаги возможных возгораний в пожароопасных зонах
В марте 2021 года на инфраструктуре оператора установлено девять видеокамер для online-мониторинга пожаров, возникающих в лесах из-за любых факторов, в том числе по вине человека. Общая площадь лесов, которые будут находиться под наблюдением, составляет около 500 тыс. га. Это в 15 раз больше площади Краснодара.
При этом интеллектуальная система распознавания способна отличить бытовые задымления (котельные, печные трубы) от природных пожаров и немедленно оповестить о реальной угрозе. Такие высокоточные HD-камеры теперь работают в Геленджике, Новороссийске, в Северском, Туапсинском и Ейском районах — именно там наиболее часто загорается лесная подстилка.
«МегаФон совместно с Министерством природных ресурсов мониторит лесные возгорания, постоянно совершенствуя интеллектуальную систему наблюдения и передачи данных. Сейчас по стране расположено более 700 объектов платформы «Лесохранитель». В этом году проект реализован и в Краснодарском крае, ведь наш регион стабильно входит в число зон с повышенной пожарной опасностью. Мы применяем наши цифровые разработки для раннего обнаружения пожаров и предотвращения угрозы экологии края и жизни населения», — сказал директор МегаФона в Краснодарском крае Игорь Остатюк.
Специалисты компании расположили камеры на сооружениях на высоте от 72 до 90 метров, что увеличило радиус обзора до 35 км. Оборудование способно установить место возгорания с точностью до 150 метров даже на этапе первичного задымления. Сигнал об этом мгновенно передается на диспетчерский пульт в «Краевой лесопожарный центр». Видеокамеры обладают углом обзора 360°, а сопутствующие приборы устойчивы к любым погодным условиям.
«Оперативное обнаружение возгораний — одно из важнейших условий успешной ликвидации происшествия без экологических, экономических и иных последствий для края и его жителей. Мы стремимся использовать самые высокотехнологичные методы в своей работе и рады сотрудничать с компаниями, которые разрабатывают подобные цифровые решения», — заключил начальник отдела охраны и защиты леса «Краевого лесопожарного центра» Александр Кривчик.