Управляющие компании должны «ТНС энерго Кубань» более 1 млрд рублей

Долг управляющих компаний Краснодарского края и Республики Адыгея перед «ТНС энерго Кубань» за год выросла на 250 млн рублей

«ТНС энерго Кубань» работает по взысканию задолженности через суды, что может привести к аресту счетов должников и не позволит качественно и своевременно оказывать услуги жителям многоквартирных домов. Сейчас на рассмотрении свыше 560 дел на сумму 448,7 млн рублей.

Но есть и организации, платящие своевременно. В пятерку таких компаний энергетики включили ООО «УК «Наш дом Горячеключевской», ООО «Оскар» и ТСЖ «Ривьера» в Сочи, ООО «Благовест» в Краснодаре, Жилищно-строительный кооператив «ЖСК-24» в Майкопе.

«Ряд управляющих компаний не направляет собранные средства на оплату потребленных услуг, а использует их по своему усмотрению, формируя долги перед поставщиком электроэнергии. Зачастую такие организации, незначительно изменяя название, вновь создают управляющую компанию, перезаключая договор с жильцами. Прежняя компания, в полном объеме собрав платежи с жителей и не рассчитавшись по долгам с ресурсоснабжающими организациями, признает себя банкротом», — рассказали в пресс-службе «ТНС энерго Кубань».

В сложившейся ситуации энергетики призывают граждан быть бдительными, внимательно выбирать управляющую компанию без долгов и требовать подтверждающие документы об оплате за энергоресурсы. В случае неправомерности действий УК жильцы имеют право организовать общее собрание и перейти на прямые договоры с поставщиком электроэнергии. При прямых расчетах каждый потребитель видит прозрачность начислений, появляется возможность использовать онлайн-сервисы компании, сэкономив время, и участвовать в акциях с ценными призами.