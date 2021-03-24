Управляющие компании должны «ТНС энерго Кубань» более 1 млрд рублей
Долг управляющих компаний Краснодарского края и Республики Адыгея перед «ТНС энерго Кубань» за год выросла на 250 млн рублей
Поставщик электроэнергии обслуживает более 1360 управляющих компаний, из них несвоевременно платят 786 (57,5%). Крупнейшие должники среди управляющих компаний:
- ООО «УКЭСК» (Краснодар, Новороссийск) — 43,7 млн рублей долга,
- ООО «УК «РЭО — 10» (Сочи) — 20,7 млн рублей,
- ООО УК «РЭП № 3» (Сочи) — 19,4 млн рублей,
- ООО «ТеплоЭнергетик» (Краснодар) — 18,9 млн рублей,
- ООО «Интер-Строй» (Тахтамукайский район Адыгеи) — 15,9 млн рублей.
«ТНС энерго Кубань» работает по взысканию задолженности через суды, что может привести к аресту счетов должников и не позволит качественно и своевременно оказывать услуги жителям многоквартирных домов. Сейчас на рассмотрении свыше 560 дел на сумму 448,7 млн рублей.
Но есть и организации, платящие своевременно. В пятерку таких компаний энергетики включили ООО «УК «Наш дом Горячеключевской», ООО «Оскар» и ТСЖ «Ривьера» в Сочи, ООО «Благовест» в Краснодаре, Жилищно-строительный кооператив «ЖСК-24» в Майкопе.
«Ряд управляющих компаний не направляет собранные средства на оплату потребленных услуг, а использует их по своему усмотрению, формируя долги перед поставщиком электроэнергии. Зачастую такие организации, незначительно изменяя название, вновь создают управляющую компанию, перезаключая договор с жильцами. Прежняя компания, в полном объеме собрав платежи с жителей и не рассчитавшись по долгам с ресурсоснабжающими организациями, признает себя банкротом», — рассказали в пресс-службе «ТНС энерго Кубань».
В сложившейся ситуации энергетики призывают граждан быть бдительными, внимательно выбирать управляющую компанию без долгов и требовать подтверждающие документы об оплате за энергоресурсы. В случае неправомерности действий УК жильцы имеют право организовать общее собрание и перейти на прямые договоры с поставщиком электроэнергии. При прямых расчетах каждый потребитель видит прозрачность начислений, появляется возможность использовать онлайн-сервисы компании, сэкономив время, и участвовать в акциях с ценными призами.