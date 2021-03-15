В Краснодаре откроется выставка «Неизвестный Ван Гог»

Краснодарский край

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В Краснодарском выставочном зале изобразительных искусств 19 марта откроется экспозиция «Неизвестный Ван Гог»

В экспозиции представлена коллекция из более 80 репродукций картин нидерландского постимпрессиониста, выполненных в технике жикле. Современная технология позволяет воссоздать известные художественные произведения на натуральном холсте, воспроизвести все нюансы цвета и светотени, передать фактуру мазка. Работы сопровождаются объяснением сюжетов и историей создания каждой картины.

С 23 марта для посетителей будут доступны аудиоэкскурсии, для прослушивания которых нужны только смартфон и наушники. Выставка будет работать до 18 апреля. Стоимость билетов — от 200 до 250 рублей.

Винсент Ван Гог за десять с небольшим лет своего творческого пути создал более 2,1 тыс. произведений, включая 860 картин маслом. Многие его полотна стали признанными мировыми шедеврами живописи и входят в список самых дорогих произведений: «Звездная ночь», «Пейзаж в Овере после дождя», «Пшеничное поле с воронами», «Портрет доктора Гаше», «Ирисы», «Подсолнухи», «Валуны и дуб», «Розовые розы». 

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В Краснодаре откроется выставка «Неизвестный Ван Гог»
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