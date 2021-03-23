Губернатор Кубани оценил строящийся ЖК «Родные просторы» за развитие социальной инфраструктуры
Глава Кубани Вениамин Кондратьев 23 марта проинспектировал строительство микрорайона «Родные просторы»
Краснодарский застройщик в поселке Знаменском на территории более 40 га возводит 30 литеров в рамках национального проекта «Демография». Вместе с главой края Вениамином Кондратьевым, его рабочей группой с участием мэра Евгения Первышова, ход строительства оценили ответственные представители «ЮгСтройИмпериал» — председатель и заместитель правления компании Николай Амосов и Станислав Николенко.
Строительная компания полностью поддерживает инициативу губернатора создавать проекты с социальной инфраструктурой. Так, в проекте есть школа на 1 тыс. 550 мест, строительство которой уже начали. Также на территории появится три детских сада общей вместимостью 880 детей. Первое дошкольное учреждение на 250 мест сдадут параллельно с первой очередью жилого комплекса. Вместе с ним появится поликлиника, храм, спортивный центр с бассейном. На территории также появится парк отдыха на 6 га — там насыпают холмы и скоро планируют высадить первые деревья.
«Этот объект — пример комплексного освоения территории. Качественная застройка с детскими садами, школой, которые примут детей к моменту сдачи жилого комплекса. По такому принципу должны возводиться новые микрорайоны в кубанской столице», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.
Кроме того, во время рабочего объезда губернатор Кубани и представители «ЮгСтройИмпериал» посетили еще один проект компании — ЖК «Сказка Град», расположенный в Пашковском микрорайоне.
«Главная цель нашей компании — строить жилье со знаком качества. Сегодня мы услышали обоснованную критику, всё взяли в работу. В ближайшее время разработаем план по устранению замечаний, которые высказал губернатор. Наша компания является самым крупным застройщиком в Краснодарском крае: мы полностью поддерживаем градостроительную политику и готовы ей соответствовать», — заявил Амосов.