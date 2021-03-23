Губернатор Кубани оценил строящийся ЖК «Родные просторы» за развитие социальной инфраструктуры

Краснодарский застройщик в поселке Знаменском на территории более 40 га возводит 30 литеров в рамках национального проекта «Демография». Вместе с главой края Вениамином Кондратьевым, его рабочей группой с участием мэра Евгения Первышова, ход строительства оценили ответственные представители «ЮгСтройИмпериал» — председатель и заместитель правления компании Николай Амосов и Станислав Николенко.

Строительная компания полностью поддерживает инициативу губернатора создавать проекты с социальной инфраструктурой. Так, в проекте есть школа на 1 тыс. 550 мест, строительство которой уже начали. Также на территории появится три детских сада общей вместимостью 880 детей. Первое дошкольное учреждение на 250 мест сдадут параллельно с первой очередью жилого комплекса. Вместе с ним появится поликлиника, храм, спортивный центр с бассейном. На территории также появится парк отдыха на 6 га — там насыпают холмы и скоро планируют высадить первые деревья.