Губернатор Кубани оценил строящийся ЖК «Родные просторы» за развитие социальной инфраструктуры

Партнерский Краснодарский край

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Глава Кубани Вениамин Кондратьев 23 марта проинспектировал строительство микрорайона «Родные просторы»

Краснодарский застройщик в поселке Знаменском на территории более 40 га возводит 30 литеров в рамках национального проекта «Демография». Вместе с главой края Вениамином Кондратьевым, его рабочей группой с участием мэра Евгения Первышова, ход строительства оценили ответственные представители «ЮгСтройИмпериал» — председатель и заместитель правления компании Николай Амосов и Станислав Николенко.

Строительная компания полностью поддерживает инициативу губернатора создавать проекты с социальной инфраструктурой. Так, в проекте есть школа на 1 тыс. 550 мест, строительство которой уже начали. Также на территории появится три детских сада общей вместимостью 880 детей. Первое дошкольное учреждение на 250 мест сдадут параллельно с первой очередью жилого комплекса. Вместе с ним появится поликлиника, храм, спортивный центр с бассейном. На территории также появится парк отдыха на 6 га — там насыпают холмы и скоро планируют высадить первые деревья.

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«Этот объект — пример комплексного освоения территории. Качественная застройка с детскими садами, школой, которые примут детей к моменту сдачи жилого комплекса. По такому принципу должны возводиться новые микрорайоны в кубанской столице», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Кроме того, во время рабочего объезда губернатор Кубани и представители «ЮгСтройИмпериал» посетили еще один проект компании — ЖК «‎Сказка Град», расположенный в Пашковском микрорайоне.

«Главная цель нашей компании — строить жилье со знаком качества. Сегодня мы услышали обоснованную критику, всё взяли в работу. В ближайшее время разработаем план по устранению замечаний, которые высказал губернатор. Наша компания является самым крупным застройщиком в Краснодарском крае: мы полностью поддерживаем градостроительную политику и готовы ей соответствовать», — заявил Амосов.

Вениамин Кондратьев Краснодар Строительство

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Губернатор Кубани оценил строящийся ЖК «Родные просторы» за развитие социальной инфраструктуры
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