Сочинские водители «Яндекс.Такси» пожаловались на тарифы и устроили забастовку

В конце марта водители «Яндекс.Такси» бизнес-класса записали видеообращение и пожаловались на то, что с ними ездить дешевле, чем на «экономе»

Водители записали видеообращение к руководству сервиса на фоне Олимпийского парка. На кадрах мужчины в масках, их лиц не разглядеть, номера иномарок тоже скрыты.

В видеообращении таксисты попросили разобраться с минимальными тарифами из аэропорта и поднять их до 1 тыс. рублей, чтобы за минуту движения выходило не меньше 20 рублей. Водители также заявили о необходимости включать счетчик пробок, а все скидки клиентам делать не за их счет, а за счёт агрегатора.

Кроме того, они попросили навести порядок с кэшбеком и ввести особую цену для поездки к горным отелям Красной Поляны, куда необходимо подниматься на высоту 1 тыс. километров над уровнем моря и выше.

«Бизнес» получается дешевле «эконома». Люди заказывают «бизнес» и не понимают, в какую они машину садятся и что они делают. Мы отключились на три дня, но, если будет и дальше так продолжаться, значит, будем отключаться ещё», — заявил один из водителей.

Таксисты пожаловались, что порой пассажиры смеются над ними, говоря, что в бизнес-классе ехать дешевле, чем в «экономе» или «комфорте». По словам одного из мужчин, клиенты часто портят автомобили, приклеивая жвачку на сидения. Он рассказал, что машины стоят по 4 млн рублей и взяты в кредит или аренду.