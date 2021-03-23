Сочинские водители «Яндекс.Такси» пожаловались на тарифы и устроили забастовку
В конце марта водители «Яндекс.Такси» бизнес-класса записали видеообращение и пожаловались на то, что с ними ездить дешевле, чем на «экономе»
Водители записали видеообращение к руководству сервиса на фоне Олимпийского парка. На кадрах мужчины в масках, их лиц не разглядеть, номера иномарок тоже скрыты.
В видеообращении таксисты попросили разобраться с минимальными тарифами из аэропорта и поднять их до 1 тыс. рублей, чтобы за минуту движения выходило не меньше 20 рублей. Водители также заявили о необходимости включать счетчик пробок, а все скидки клиентам делать не за их счет, а за счёт агрегатора.
Кроме того, они попросили навести порядок с кэшбеком и ввести особую цену для поездки к горным отелям Красной Поляны, куда необходимо подниматься на высоту 1 тыс. километров над уровнем моря и выше.
«Бизнес» получается дешевле «эконома». Люди заказывают «бизнес» и не понимают, в какую они машину садятся и что они делают. Мы отключились на три дня, но, если будет и дальше так продолжаться, значит, будем отключаться ещё», — заявил один из водителей.
Таксисты пожаловались, что порой пассажиры смеются над ними, говоря, что в бизнес-классе ехать дешевле, чем в «экономе» или «комфорте». По словам одного из мужчин, клиенты часто портят автомобили, приклеивая жвачку на сидения. Он рассказал, что машины стоят по 4 млн рублей и взяты в кредит или аренду.
Отметим, что 23 марта журналисту Юга.ру удалось заказать в «Яндекс.Такси» машину бизнес-класса. Также редакция обратилась в пресс-службу сервиса с просьбой прокомментировать ситуацию. К моменту публикации новости ответ получить не удалось.
Это не первая протестная акция водителей «Яндекс.Такси» в Сочи. Ранее они устраивали бойкот в апреле 2018 года. Тогда во всей России прошла акция против агрегаторов заказов такси. В Сочи на уличной парковке у ТРК «Море Молл» собрались около 100 экипажей. Водители выразили недовольство действиями сервисов «Яндекс. Такси», Uber, Gett и хотели привлечь внимание к повышению тарифов на перевозку.