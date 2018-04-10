В Сочи водители «Яндекс. Такси» устроили забастовку

В Сочи 10 апреля водители «Яндекс.Такси» провели бойкот

Акция против агрегаторов заказов такси проходит по всей России. В ней принимают участие около 40 крупных городов, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Казань. Отмечается, что таким образом таксисты хотят выразить недовольство действиями сервисов «Яндекс. Такси», Uber, Gett и привлечь внимание государства к своим проблемам.

Водители в течение всего дня по всей России отказываются запускать мобильные приложения. Таксисты в течение всего дня собираются на парковках крупных торговых центов, где убеждают своих коллег полностью отказаться от сотрудничества с агрегаторами до тех пор, пока последние не изменят свою политику работы с водителями. При этом таксисты громко сигналят, привлекая внимание к проблеме других автомобилистов, сообщает «Газета.ру».

В Сочи к 10:00 на уличной парковке у торгово-развлекательного комплекса «Море Молл» собрались около 100 экипажей. Водители жаловались на повышение тарифов за пользование сервисом заказа почти в два раза. По словам водителей, все машины, которые подъехали к ТРЦ, были внесены в «черный список» и отключены от сервиса приема заказов, сообщает «Макс Портал».