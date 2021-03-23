КТТУ оценило в 200 тыс. рублей ремонт троллейбуса, пробившего стену здания в Краснодаре

22 марта стали известны подробности ДТП с участием троллейбуса и легковушки, которое произошло в Краснодаре на выходных

Напомним, утром 20 марта 26-летний водитель Lada Largus проехал перекресток улиц Суворова и Мира на красный цвет. Он столкнулся с троллейбусом, после чего тот врезался в стену углового дома. В ДТП пострадали два пассажира троллейбуса. Кроме того, общественный транспорт пробил стену здания.

В понедельник 22 марта телеканал «Кубань 24» выпустил сюжет , посвященный ДТП. Журналистка Анастасия Маркова побывала на месте происшествия и рассказала, что в здании располагается муниципальный «Центр озеленения и экологии». Троллейбус пробил дыру в стене кабинета директора учреждения. Вернуться на рабочее место чиновник пока не может — до проведения экспертизы сделать ремонт там нельзя.

Начальник троллейбусного депо № 1 Алексей Белущенко также рассказал журналистке о причиненном ущербе: переднюю часть корпуса троллейбуса повело, вылетели двери, ступенька, повредилась обшивка. По предварительным подсчетам, МУП «КТТУ» был нанесен ущерб в 200 тыс. рублей.

Пострадавшее здание не является объектом культурного наследия, уточнил в сюжете директор учреждения по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Краснодара Сергей Потапов. Оценкой последствий аварии занимается специализированная организация.

Как объяснил юрист Алихан Дадаев, если здание не было застраховано, его владельцы всё равно могут рассчитывать на компенсацию.

«Если машина застрахована и имеется ОСАГО, то получат страховку и потерпевшие, и собственники здания, потому что они фактически являются при данных обстоятельствах также потерпевшими», — рассказал Дадаев.