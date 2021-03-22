Полиция проверит информацию о таксисте, который угрожал ножом краснодарцу

Краснодарский край

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22 марта полиция Краснодара прокомментировала пост о таксисте, которого сфотографировали с ножом в руке

Накануне в телеграм-канале «Туподар — Краснодар» появилось обращение от местной жительницы. Она рассказала, что водитель «Яндекс.Такси» кидался на людей с ножом. По словам рассказчицы, мужчина чуть не разбил ее машину, а после этого «хотел убить» супруга.

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Также в паблике опубликовали фотографии с водителем, стоящим около машины. Его лицо замазано, но видно, что в руках мужчина держит нож и телефон.

22 марта порталу Юга.ру прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Краснодару. В ведомстве пояснили, что 21 марта к ним обратилась женщина. Она рассказала о конфликте, который возник между ее мужем и водителем такси на пересечении улиц Солнечной и Московской. Сейчас по этому факту проводится проверка.

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Полиция проверит информацию о таксисте, который угрожал ножом краснодарцу
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