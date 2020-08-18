В Краснодаре задержали 22-летнего парня, которой напал на таксиста
В Краснодаре сотрудники угрозыска полиции 18 августа задержали жителя Павловского района, который напал на таксиста и ранил его
Утром в городских пабликах появилась информация, что неизвестный напал на водителя такси неподалеку от дома на Агрохимической 136/1. Нападавший скрылся с места преступления, а водитель такси был госпитализирован. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как бригада скорой оказывает мужчине первую помощь.
«В 6 утра кричал на всю улицу о помощи, вызвали скорую и полицию», — сообщил очевидец.
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Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару, около 6:00 в полицию поступило сообщение, что в одну из больниц города был доставлен мужчина с ножевым ранением. Спустя несколько часов по горячим следам сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего. Им оказался 22-летний житель Павловского района.
«Сейчас с ним работают правоохранители, устанавливаются причины произошедшего», — добавили в ведомстве.
Водители такси нередко становятся жертвами злоумышленников.
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Так, в 2015 году в Сочи 22-летний приезжий напал на таксиста и угнал его автомобиль, в 2016 году в Ставропольском крае мужчина напал с ножом на таксиста и пытался угнать его машину. Такой же случай произошел спустя год в Армавире. В 2018 году молодой человек напал с ножом на таксиста в Каневском районе.
В начале этого года в Ростовской области похитили водителя такси, а в мае в суд было передано дело о нападении на беременную женщину-водителя в Краснодаре.
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