В Краснодаре задержали 22-летнего парня, которой напал на таксиста

В Краснодаре сотрудники угрозыска полиции 18 августа задержали жителя Павловского района, который напал на таксиста и ранил его

Утром в городских пабликах появилась информация, что неизвестный напал на водителя такси неподалеку от дома на Агрохимической 136/1. Нападавший скрылся с места преступления, а водитель такси был госпитализирован. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как бригада скорой оказывает мужчине первую помощь. «В 6 утра кричал на всю улицу о помощи, вызвали скорую и полицию», — сообщил очевидец.

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Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару, около 6:00 в полицию поступило сообщение, что в одну из больниц города был доставлен мужчина с ножевым ранением. Спустя несколько часов по горячим следам сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего. Им оказался 22-летний житель Павловского района. «Сейчас с ним работают правоохранители, устанавливаются причины произошедшего», — добавили в ведомстве.

Водители такси нередко становятся жертвами злоумышленников.

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