В горах Сочи состоялся III Австрийский горнолыжный бизнес-уикенд

Бизнес-уикенд организован торговым отделом посольства Австрии в РФ. Программа включала деловые и неформальные мероприятия, в том числе увлекательное соревнование по скоростному спуску. Основная цель уикенда — обмен опытом и развитие партнерских взаимоотношений. Для участия во встрече курорт посетили торговый представитель посольства Австрии в РФ Рудольф Лукавски и посол ЕС в РФ Маркус Эдерер. Всего было зарегистрировано более 60 гостей из Альпийской республики. «Австрийское бизнес-сообщество приезжает на «Роза Хутор» уже в третий раз, и нам очень интересно наблюдать, как здесь все развивается, как год от года сервис становится лучше. Я считаю, что горные курорты Сочи могут смело конкурировать с европейскими. Они привлекательны качеством и разнообразием трасс», — сказал Лукавски.

Австрийский горнолыжный уикенд продолжил программу развития международных связей курорта, который имеет соглашение о сотрудничестве в том числе и со знаменитым австрийским Китцбюэлем.



«До 2020 года мы отмечали устойчивый рост количества иностранных гостей. Например, в 2019 году курорт посетили более 14 тыс. человек, что на 12% выше показателей 2018 года и более чем на 70% — 2017‑го. В основном это были туристы из Израиля, Казахстана, Германии, стран Ближнего и Среднего Востока, Балтии, США и Австрии. Но пандемия внесла свои коррективы, и число иностранцев на «Роза Хутор» снизилось. Тем не менее сейчас мы ежемесячно принимаем от 300 до 600 гостей из других стран, живущих и работающих в РФ. С июля 2020 года в гостиницах «Роза Хутор» чаще всего останавливаются люди из Франции, Великобритании, Германии и США», — рассказал заместитель гендиректора курорта «Роза Хутор» Сергей Хворостяный.



В пресс-службе курорта отметили, что подобная статистика демонстрирует высокую узнаваемость бренда курорта у целевой аудитории, что говорит об эффективном информировании иностранных гостей о преимуществах курорта.