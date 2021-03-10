В Сочи анонсирована конференция о расстройствах сна в период пандемии
9 апреля ученые-сомнологи встретятся на курорте «Роза Хутор», чтобы обсудить проблемы расстройства сна из-за пандемии
Международную конференцию планируют провести в бальнеологическом спа-отеле Rosa Springs. Ее название — «Пандемия COVID-19. Диагностика и лечение расстройств сна».
По словам организаторов, конференция призвана популяризировать применение клинической сомнологии в условиях современной курортологии. Участники мероприятия обсудят проблемы расстройства сна в период коронавируса, важность гормона сна — мелатонина — в профилактике и терапии СOVID-19, внедрение современных технологий в области сомнологии и многое другое.
В событии намерены принять участие представители здравоохранения не только из разных городов РФ, но и из Израиля и США.
«Расстройство сна — следствие почти любого хронического заболевания»:
Мероприятие поддержат:
- Кубанский государственный медуниверситет,
- минздрав Адыгеи,
- администрация Сочи,
- Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова,
- Национальное общество по сомнологии и медицине сна,
- Южный научный центр РАН из Ростова-на-Дону.
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«Правильный сон играет огромную роль в реабилитации после Covid-19. Именно во сне в организме проходят все восстановительные процессы. Уже полгода в нашем медцентре действуют программы реабилитации после коронавируса. Они включают уникальные методики, в том числе ингаляции ксеноном и гелием. Мы также проводим обследование качества сна. Для восстановления сатурации и насыщения крови кислородом используется специальный аппарат СИПАП», — рассказал главврач Medical Spa отель Rosa Springs 4* Владислав Давыдов.
Организаторы конференции отметили, что особое внимание планируют уделить необходимости расширения спектра помощи при расстройствах сна во время пандемии и содействию руководителям лечебно-профилактических учреждений в создании эффективных региональных центров медицины сна. В рамках конференции в Medical Spa отель Rosa Springs 4* будет открыта специальная сомнологическая лаборатория.