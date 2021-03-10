В Сочи анонсирована конференция о расстройствах сна в период пандемии

9 апреля ученые-сомнологи встретятся на курорте «Роза Хутор», чтобы обсудить проблемы расстройства сна из-за пандемии

Международную конференцию планируют провести в бальнеологическом спа-отеле Rosa Springs. Ее название — «Пандемия COVID-19. Диагностика и лечение расстройств сна».

По словам организаторов, конференция призвана популяризировать применение клинической сомнологии в условиях современной курортологии. Участники мероприятия обсудят проблемы расстройства сна в период коронавируса, важность гормона сна — мелатонина — в профилактике и терапии СOVID-19, внедрение современных технологий в области сомнологии и многое другое.

В событии намерены принять участие представители здравоохранения не только из разных городов РФ, но и из Израиля и США.