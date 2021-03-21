В Юбилейном микрорайоне Краснодара машина протаранила припаркованные автомобили

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре на проспекте Чекистов 21 марта машина врезалась в несколько припаркованных автомобилей, пострадал ребенок

В 15:22 спасателям поступило сообщение о ДТП на проспекте Чекистов. На место направили 9 человек и 2 машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Volkswagen на большой скорости врезался в припаркованные возле супермаркета машины. Предварительно, пострадал ребенок, который находился внутри одного из автомобилей. 

Напомним, 19 сентября 2020 года на противоположной стороне от места сегодняшнего ДТП водитель BMW на большой скорости проехал поворот возле храма, не справился с управлением и врезался в столб. На месте погибли водитель и пассажир иномарки, еще двух пострадавших госпитализировали, один из них умер в больнице.

Позже на месте аварии установили «лежачий полицейский».

ДТП Краснодар

Новости

В ДТП в Юбилейном микрорайоне Краснодара пострадала двухлетняя девочка
В Юбилейном микрорайоне Краснодара машина протаранила припаркованные автомобили
Глава Адыгеи обсудил развитие Адыгейска с мэром города
На Кубани начало недели будет пасмурным и прохладным
В Краснодаре запретят стоянку машин на одной из улиц
За неделю на Кубани диагностировали 870 зараженных коронавирусом и 87 смертей

Лента новостей

Темная сторона Краснодара
19 марта, 08:01
Темная сторона Краснодара
Помните ли вы городские легенды кубанской столицы?
Не надо стесняться
19 марта, 14:30 Партнерский
Не надо стесняться
Пластические операции, которые меняют жизнь
Яблоки, гранаты, сыры
19 марта, 13:08
Яблоки, гранаты, сыры
Россельхознадзор рассказал, сколько сожгли и раздавили санкционных продуктов на Кубани

Реклама на портале