В Юбилейном микрорайоне Краснодара машина протаранила припаркованные автомобили
В Краснодаре на проспекте Чекистов 21 марта машина врезалась в несколько припаркованных автомобилей, пострадал ребенок
В 15:22 спасателям поступило сообщение о ДТП на проспекте Чекистов. На место направили 9 человек и 2 машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По словам очевидцев, водитель автомобиля Volkswagen на большой скорости врезался в припаркованные возле супермаркета машины. Предварительно, пострадал ребенок, который находился внутри одного из автомобилей.
Напомним, 19 сентября 2020 года на противоположной стороне от места сегодняшнего ДТП водитель BMW на большой скорости проехал поворот возле храма, не справился с управлением и врезался в столб. На месте погибли водитель и пассажир иномарки, еще двух пострадавших госпитализировали, один из них умер в больнице.
Позже на месте аварии установили «лежачий полицейский».