В Юбилейном микрорайоне Краснодара машина протаранила припаркованные автомобили

В Краснодаре на проспекте Чекистов 21 марта машина врезалась в несколько припаркованных автомобилей, пострадал ребенок

В 15:22 спасателям поступило сообщение о ДТП на проспекте Чекистов. На место направили 9 человек и 2 машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Volkswagen на большой скорости врезался в припаркованные возле супермаркета машины. Предварительно, пострадал ребенок, который находился внутри одного из автомобилей.