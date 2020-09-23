В Юбилейном микрорайне Краснодара рядом с местом смертельного ДТП установили «лежачий полицейский»
Власти Краснодара хотят установить камеры фиксации скорости рядом с местом смертельного ДТП в ЮМР
Напомним, 19 сентября в Юбилейном микрорайоне Краснодара водитель BMW на большой скорости проехал поворот возле храма, не справился с управлением и врезался в столб. На месте ДТП погибли водитель и пассажир иномарки, еще двух пострадавших госпитализировали, один из них умер в больнице.
Утром 21 сентября на планерке в мэрии Краснодара сообщили, что погибли четыре человека в возрасте от 21 года до 23 лет. По предварительным данным, хозяин автомобиля собирался продать его и пустил за руль покупателя. Позже информацию о смерти четвертого человека назвали ошибкой.
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В краснодарских пабликах жители ЮМР рассказали, что ночью 23 сентября перед храмом Рождества Христова рабочие установили «лежачий полицейский».
В пресс-службе администрации Краснодара порталу Юга.ру рассказали, что в Юбилейном микрорайоне по Проспекту Чекистов перед разворотом в районе храма для снижения скорости движения машин сделали искусственную неровность («лежачий полицейский»). Также установили знак ограничения скорости до 40 км/ч и знак «фотофиксации». В ночь с 23 на 24 сентября нанесут дорожную разметку. Позже на участке дороги планируют установить камеры фиксации скоростного режима.
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