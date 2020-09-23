В Юбилейном микрорайне Краснодара рядом с местом смертельного ДТП установили «лежачий полицейский»

Напомним, 19 сентября в Юбилейном микрорайоне Краснодара водитель BMW на большой скорости проехал поворот возле храма, не справился с управлением и врезался в столб. На месте ДТП погибли водитель и пассажир иномарки, еще двух пострадавших госпитализировали, один из них умер в больнице.

Утром 21 сентября на планерке в мэрии Краснодара сообщили, что погибли четыре человека в возрасте от 21 года до 23 лет. По предварительным данным, хозяин автомобиля собирался продать его и пустил за руль покупателя. Позже информацию о смерти четвертого человека назвали ошибкой.