Полицейские отказались заводить уголовное дело после того, как в Краснодаре напали на 80-летнего мужчину
17 марта прокуратура Краснодарского края рассказала о нападении на пенсионера
В ночь на 9 января 2021 года 80-летний житель Краснодара вышел погулять. На пересечении улиц Симферопольской и Сормовской на него напал неизвестный и несколько раз ударил тяжелым предметом по голове. Затем злоумышленник отнял у пенсионера пакет с вещами.
«Несмотря на очевидные признаки преступления, по результатам проверки уполномоченный по должности дознавателя участковый отдела полиции Карасунского округа УМВД России по Краснодару вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — сообщили 17 марта в пресс-службе краевой прокуратуры.
Прокуратура отменила незаконное решение сотрудника МВД и организовала дополнительную проверку. По ее итогам завели уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Следователи установили подозреваемого в причастности к преступлению. Его заключили под стражу.
О нарушениях при рассмотрении происшествия сообщили начальнику УМВД России по Краснодару. Полицейских, которые отказали в возбуждении уголовного дела, привлекли к дисциплинарной ответственности.