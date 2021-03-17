В ночь на 9 января 2021 года 80-летний житель Краснодара вышел погулять. На пересечении улиц Симферопольской и Сормовской на него напал неизвестный и несколько раз ударил тяжелым предметом по голове. Затем злоумышленник отнял у пенсионера пакет с вещами.

«Несмотря на очевидные признаки преступления, по результатам проверки уполномоченный по должности дознавателя участковый отдела полиции Карасунского округа УМВД России по Краснодару вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — сообщили 17 марта в пресс-службе краевой прокуратуры.