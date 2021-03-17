Полицейские отказались заводить уголовное дело после того, как в Краснодаре напали на 80-летнего мужчину

Краснодарский край

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17 марта прокуратура Краснодарского края рассказала о нападении на пенсионера

В ночь на 9 января 2021 года 80-летний житель Краснодара вышел погулять. На пересечении улиц Симферопольской и Сормовской на него напал неизвестный и несколько раз ударил тяжелым предметом по голове. Затем злоумышленник отнял у пенсионера пакет с вещами.

«Несмотря на очевидные признаки преступления, по результатам проверки уполномоченный по должности дознавателя участковый отдела полиции Карасунского округа УМВД России по Краснодару вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — сообщили 17 марта в пресс-службе краевой прокуратуры.

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Прокуратура отменила незаконное решение сотрудника МВД и организовала дополнительную проверку. По ее итогам завели уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Следователи установили подозреваемого в причастности к преступлению. Его заключили под стражу.

О нарушениях при рассмотрении происшествия сообщили начальнику УМВД России по Краснодару. Полицейских, которые отказали в возбуждении уголовного дела, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Краснодар Полиция Прокуратура Разбойное нападение

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