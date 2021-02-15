В Краснодаре задержали приезжих, которые нападали на женщин и грабили их

Жительница Краснодара обратилась в полицию Карасунского округа и рассказала, что на нее напали на улице Селезнева и похитили кошелек, в котором были 5,5 тыс. рублей. Полицейские установили личность мужчины и на улице Вишняковой задержали ранее судимого за аналогичные преступления 28-летнего жителя Адыгеи. Он признался, что вместе с сообщником совершил серию грабежей в Краснодаре.

Вторым злоумышленником оказался 21-летний житель Усть-Лабинского района. Полицейские установили, что всего на счету молодых людей не менее пяти грабежей у женщин на улицах Старокубанской, Ставропольской, Героя Сарабеева и Селезнева. Кроме того, пострадали несколько продавцов продуктовых магазинов и случайных прохожих. Во всех случаях мужчины похищали золото и сумки с вещами. Ущерб превысил более 60 тыс. рублей, сообщили 15 февраля в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Против мужчин возбудили уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Им грозит до семи лет лишения свободы. На время следствия их заключили под стражу. Всех, кто владеет какой-либо информацией о протеступлениях мужчин, попросили сообщить об этом в полицию по телефонам: 102 или 8 (861) 268-40-45.