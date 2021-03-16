Бездомный мужчина обесточил центр Краснодара

В 14:35 в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение об аварии в Центральном районе — там отключили 11 трансформаторных подстанций из-за повреждений на линии 6–10 кВ. Без света остались 1,8 тыс. человек и 4 социально значимых объекта в районе улиц Промышленной, Буденного, Головатого, Кузнечной, Северной и Леваневского.

Аварию устраняют три специалиста АО «НЭСК-Электросети». Планировалось, что восстановление займет 4–5 часов. Позже в пресс-службе администрации Краснодара уточнили, что в 16:16 аварию на электросетях устранили и началось поэтапное подключение потребителей.