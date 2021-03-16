Бездомный мужчина обесточил центр Краснодара
В центре Краснодара днем 16 марта произошло аварийное отключение электричества
В 14:35 в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение об аварии в Центральном районе — там отключили 11 трансформаторных подстанций из-за повреждений на линии 6–10 кВ. Без света остались 1,8 тыс. человек и 4 социально значимых объекта в районе улиц Промышленной, Буденного, Головатого, Кузнечной, Северной и Леваневского.
Аварию устраняют три специалиста АО «НЭСК-Электросети». Планировалось, что восстановление займет 4–5 часов. Позже в пресс-службе администрации Краснодара уточнили, что в 16:16 аварию на электросетях устранили и началось поэтапное подключение потребителей.
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В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру уточнили, что в 14:10 в полицию поступило сообщение, что на улице Березанской мужчина проник в трансформаторную подстанцию, где его ударило током. По предварительным данным, это человек без определенного места жительства и, возможно, он был пьян.
Пострадавшего госпитализировали. Полицейские проводят проверку и устанавливают, почему мужчина проник в подстанцию.
Ранее Юга.ру рассказывали, что прошлым летом в Сочи 28-летний мужчина залез в трансформаторную будку и получил смертельный удар током.