Бездомный мужчина обесточил центр Краснодара

Краснодарский край

Распечатать

В центре Краснодара днем 16 марта произошло аварийное отключение электричества

В 14:35 в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение об аварии в Центральном районе — там отключили 11 трансформаторных подстанций из-за повреждений на линии 6–10 кВ. Без света остались 1,8 тыс. человек и 4 социально значимых объекта в районе улиц Промышленной, Буденного, Головатого, Кузнечной, Северной и Леваневского.

Аварию устраняют три специалиста АО «НЭСК-Электросети». Планировалось, что восстановление займет 4–5 часов. Позже в пресс-службе администрации Краснодара уточнили, что в 16:16 аварию на электросетях устранили и началось поэтапное подключение потребителей.

Читайте также:

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру уточнили, что в 14:10 в полицию поступило сообщение, что на улице Березанской мужчина проник в трансформаторную подстанцию, где его ударило током. По предварительным данным, это человек без определенного места жительства и, возможно, он был пьян.

Пострадавшего госпитализировали. Полицейские проводят проверку и устанавливают, почему мужчина проник в подстанцию.

Ранее Юга.ру рассказывали, что прошлым летом в Сочи 28-летний мужчина залез в трансформаторную будку и получил смертельный удар током.

Аварии бездомные Краснодар Энергетика

Новости

На Кубани отменили оправдательный приговор пенсионеру, который признавался в убийстве ребенка и рисовал схемы на гаражах
В Белореченске задержали мужчину, которого обвинили в убийстве парня во время уличной потасовки
Бездомный мужчина обесточил центр Краснодара
В Краснодаре завели дела на трех сотрудниц аэропорта за подложные документы
Улицы Российская и Ставропольская в Краснодаре встали в 9-балльные пробки
В Краснодаре снова сгорела «Газель»

Лента новостей

Год назад на Кубани ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19
Вчера, 17:04
Год назад на Кубани ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19
Вспомним, что произошло за это время
Что не так с проектом Галицкого по реконструкции «Авроры»?
Вчера, 14:23
Что не так с проектом Галицкого по реконструкции «Авроры»?
Мнение общественников из Краснодара
Покоряем вершины
12 марта, 08:47
Покоряем вершины
10 гор Краснодарского края для активного туризма

Реклама на портале