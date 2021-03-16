В Краснодаре и Сочи «Билайн» ищет владельцев недвижимости для установки базовых станций
Для развития сети 4G в Сочи и Краснодаре «Билайн» объявил о поиске владельцев зданий и земельных участков
Провайдер намерен арендовать эти площади для размещения оборудования связи.
«Мы предлагаем собственникам недвижимости монетизировать простаивающие площади на чердаке, крыше или фасаде здания. Для размещения базовой станции требуется не более 8–10 кв. метров. Эти объекты мы готовы рассмотреть как для нового строительства, так и для переезда с существующих площадок с коммерчески невыгодными условиями», — сказал руководитель департамента по развитию башенной инфраструктуры и аренды инфраструктуры компании «Билайн» Юрий Борисов.
Для рассмотрения информации об объектах недвижимости собственник может обратиться в рабочие дни в отдел аренды «Билайна» по телефону 8 (903) 450‑55‑58 или отправить заявку на электронный адрес EEfendiev@krd.beeline.ru (если объект находится в Краснодаре). Если объект в Сочи — позвонить по телефону 8 (963) 162‑00‑33 или написать на SRyabtsev@sch.beeline.ru.
Как перестать бояться станций сотовой связи:
Прежде чем начать работы по запуску новой базовой станции, компания проводит экспертизу проекта с учетом санитарных и строительных норм. Жители городов могут быть уверены в безопасности оборудования.
Клиенты «Билайна» в регионе все больше используют мобильный интернет, и новые площадки под базовые станции помогут увеличить емкость сети. За последние два года «Билайн» увеличил покрытие сети 4G на юге РФ почти в 1,5 раза. В 2020 году нагрузка на сеть увеличилась на 50%, а интернет-трафик в сети 4G в южных регионах вырос на 72%.