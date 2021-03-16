В Краснодаре и Сочи «Билайн» ищет владельцев недвижимости для установки базовых станций

Для развития сети 4G в Сочи и Краснодаре «Билайн» объявил о поиске владельцев зданий и земельных участков

Провайдер намерен арендовать эти площади для размещения оборудования связи.

«Мы предлагаем собственникам недвижимости монетизировать простаивающие площади на чердаке, крыше или фасаде здания. Для размещения базовой станции требуется не более 8–10 кв. метров. Эти объекты мы готовы рассмотреть как для нового строительства, так и для переезда с существующих площадок с коммерчески невыгодными условиями», — сказал руководитель департамента по развитию башенной инфраструктуры и аренды инфраструктуры компании «Билайн» Юрий Борисов.

Для рассмотрения информации об объектах недвижимости собственник может обратиться в рабочие дни в отдел аренды «Билайна» по телефону 8 (903) 450‑55‑58 или отправить заявку на электронный адрес EEfendiev@krd.beeline.ru (если объект находится в Краснодаре). Если объект в Сочи — позвонить по телефону 8 (963) 162‑00‑33 или написать на SRyabtsev@sch.beeline.ru.