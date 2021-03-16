В станице под Анапой завершили первый этап реконструкции электросетей

«Россети Кубань» в марте сообщила о завершении первого этапа масштабной реконструкции объектов распределительной сети в анапской станице Гостагаевской

Специалисты построили две новые воздушные линии электропередачи 10 кВ протяженностью 7,6 км и перевели часть нагрузок с существующих линий. Всего энергетики установили 133 опоры и смонтировали 12 км изолированного провода, сообщили 16 марта в пресс-службе «Россети Кубань». Энергетическая инфраструктура в Гостагаевской — сегодня фактически единственный источник света и тепла для жителей станицы. Из-за активной застройки и роста населения распределительные сети в населенном пункте в последнее время испытывают повышенные нагрузки. Так, за последние два года в владельцы новых земельных участков подали в Юго-Западный филиал «Россети Кубань» более 1,3 тыс. заявок на технологическое присоединение.

Кроме того, в станице фиксировали факты превышения разрешенной мощности, особенно в период пиковых нагрузок. В «Россети Кубань» назвали это главной причиной перегруза линий и снижения качества энергоснабжения абонентов. Всего в работах по реконструкции электросетей в Гостагаевской задействовали более 100 человек в составе 16 бригад и свыше 45 единиц техники. В ходе второго этапа работ энергетики отремонтируют 2 км распределительной сети, построят пять трансформаторных подстанций и около 5 км новых линий электропередачи низкого класса напряжения.