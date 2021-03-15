«Курорт Красная Поляна» продлил горнолыжный сезон до 10 мая

В пресс-службе курорта сообщили, что количества снега на трассах достаточно, чтобы продлить сезона катания до середины мая. До 10 мая включительно на курорте продолжат работать прокаты, инструкторы, ски-сервис и Академия райдеров для обучения детей.

Этой зимой на горнолыжных трассах сформировался устойчивый снежный покров за счет снегопадов и системы искусственного оснежения. К тому же метеорологи прогнозируют в марте еще несколько снегопадов.