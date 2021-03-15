«Курорт Красная Поляна» продлил горнолыжный сезон до 10 мая
«Курорт Красная Поляна» рассказал о планах на завершение зимнего сезона
В пресс-службе курорта сообщили, что количества снега на трассах достаточно, чтобы продлить сезона катания до середины мая. До 10 мая включительно на курорте продолжат работать прокаты, инструкторы, ски-сервис и Академия райдеров для обучения детей.
Этой зимой на горнолыжных трассах сформировался устойчивый снежный покров за счет снегопадов и системы искусственного оснежения. К тому же метеорологи прогнозируют в марте еще несколько снегопадов.
Снег на юге:
До 10 мая на курорте действует специальное предложение «Отдыхай и катай», по которому гости отелей на Поляне 540 и Поляне 960 бесплатно получают ски-пассы на весь период проживания.
«Курорт Красная Поляна» планирует провести в июне традиционный лагерь сноубордистов Bonus Summer Camp. Место проведения лагеря останется неизменным — горная долина Цирк-2 на высоте 2050 метров над уровнем моря. Ее уникальные горноклиматические условия позволяют сохранить снег вплоть до цветения ярких альпийских лугов.