Снег на юге. Куда ехать?

В этом году зима баловала краснодарцев снегом. И все радовались бы, если снежные сугробы не приводили бы к дорожному коллапсу в столице края и частично не парализовали жизнь горожан. Предлагаем подборку горных районов Кубани и Адыгеи, где можно радоваться снегу с комфортом и без вреда для нервной системы. Северский район

Расстояние от Краснодара: 30 км Ближе всего к кубанской столице находится «Клуб загородного отдыха», расположенный в Северском районе. Выезжать к месту назначения можно как через Яблоновский мост, так и через Тургеневский и двигаться по трассе Краснодар — Новороссийск. Добравшись до станицы Северской, следует два раза повернуть направо сначала с трассы, а потом по улице Энгельса и двигаться до тупика — вы на месте. Не ожидайте увидеть здесь склоны, как на горнолыжных курортах. Однако, если вы хотите несколько дней провести с семьей или в компании друзей, в «Клубе загородного отдыха» для этого есть все условия. При температуре воздуха -3 °С здесь начинает работать Snowpark. Склон протяженностью 150 м покрывают снегом, кататься по нему на лыжах и сноуборде могут как продвинутые спортсмены, так и новички. Предусмотрены джибовая линия для продвинутых и зона для обучения. Также по снежной горке можно скользить на надувной ватрушке. Любое оборудование можно на месте взять в аренду. В теплые дни, когда на склоне не лежит снег, для занятий тюбингом предусмотрено специальное покрытие. Преодолевая горку, надувная ватрушка через трамплин выпрыгивает на большую подушку.

Каменномостский район

Расстояние от Краснодара: 166 км Местные жители чаще именуют этот живописный поселок Хаджохом. Расположен в Майкопском районе Республики Адыгеи по пути в Лагонаки и Гузерипль. Административный центр одноименного сельского поселения. Здесь можно найти много мест, где покататься на санках. Среди других развлечений в Каменномостском и его окрестностях — многочисленные экскурсии. Можно отправиться к одной из главных достопримечательностей — в Хаджохскую теснину, каньон длиной около 400 м и глубиной примерно 40 метров. Также пользуются популярностью маршруты к ущелью Мишоко (в переводе с черкесского — «медвежья долина») и одноименному экстрим-парку, подвесному пешеходному мосту, водопадам Руфабго, долине аммонитов (вымерший подкласс головоногих моллюсков), Хаджохскому дольмену. Из Краснодара можно добраться по маршруту Краснодар — Майкоп — Хаджох.

Мезмай

Расстояние от Краснодара: 167 км Находится в Апшеронском районе Краснодарского края, в долине реки Курджипс. Административный центр одноименного сельского поселения. Название переводится с адыгейского как «лес диких яблок». Мезмай — один из краевых центров горного туризма, в его окрестностях много природных достопримечательностей. Одна из самых популярных и узнаваемых — Орлиная полка — уступ в скале на горе Ленина, расположенный в 300 метрах над землей. С нее открывается впечатляющий вид на поселок, Лагонакское нагорье и хребты. Здесь можно посетить Курджипское ущелье, где находятся водопады Сандиков, Исиченко и Пальмовый, а также пещера со стоянкой древнего человека. И главное достоинство Мезмая — чистый снег, идеальный для снегоступинга, игр в снежки, лепки снеговиков, создания «ангелов» и прочих зимних развлечений. Из Краснодара до поселка Мезмай можно доехать по маршруту М4 «Дон» — Апшеронск — Красный Дагестан — Мезмай.

Лагонаки

Расстояние от Краснодара: 199 км Знаменитое западнокавказское плато расположено на высоте около 2 км в горах. Местные гиды очень любят рассказывать легенду о трагической любви пастуха Лаго и богатой высокородной княжны Наки. Большая часть нагорья, известного в первую очередь цветущими альпийскими лугами, относится к Майкопскому району Адыгеи, а северные и западные участки — к Апшеронскому району Краснодарского края.

Однако не стоит думать, что Лагонаки — исключительно летнее место, зимой здесь тоже есть чем заняться. В декабре на плато обычно выпадает снег, и к нагорью начинают съезжаться туристы. Цели у всех разные: жарить шашлык в компании семьи или друзей, кататься на лыжах, сноуборде, санках или «таблетках», посещать достопримечательности или просто любоваться красотами местности. Имеется прокат снаряжения. На плато есть несколько подъемников, но трассы, на которых они установлены, могут быть интересны только новичкам. О горнолыжных курортах юга России — Архызе, Домбае, Красной Поляне и Приэльбрусье — мы писали здесь. Гузерипль

Расстояние от Краснодара: 215 км Гузерипль — небольшой поселок в Майкопском районе Республики Адыгеи, стоит на берегу реки Белой, входит в состав Даховского сельского поселения. Неизменно привлекает туристов живописными горными ландшафтами. Во время отдыха зимой посетителей ждут настоящие сезонные развлечения. Рядом с поселком есть заснеженные Яворова и Партизанская поляны, где можно кататься на санках и тюбингах. Лепку снеговиков, игру в снежки и создание «снежных ангелов» тоже никто не отменял. Для любителей экстрима предусмотрен зимний рафтинг. Также можно посетить веревочный парк и многочисленные обзорные площадки, отыскать дольмен высотой 2 м, старую железную дорогу и водопад реки Желобной. Кроме того, в 20 км от Гузерипля находится еще одна природная достопримечательность — озеро Псенодах, формой напоминающее полумесяц. Добраться до Гузерипля можно тем же путем, что и до Лагонаки, но от станицы Даховской нужно повернуть налево, в сторону села Хамышки.