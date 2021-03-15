В Сочи ребенок и его отец погибли в пожаре

Краснодарский край

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В Сочи 15 марта произошел пожар, жертвами которого стали два человека

Установлено, что родители проживали с 13-летним сыном в квартире многоэтажного дома на улице Красноармейской. Пожар в одной из комнат начался в ночь на 15 марта. По данным пресс-службы краевого управления МЧС, сообщение о происшествии поступило диспетчеру в 4:01.

Пожарные прибыли в 4:05. Спустя семь минут пламя на площади 20 кв. метров было локализовано, а в 4:25 пожар удалось полностью потушить. Из здания эвакуировали пять человек.

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Кроме того, из дома смогла выбраться 39-летняя женщина, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Однако 43-летний мужчина и его сын погибли, их тела нашли пожарные.

В качестве возможной причины произошедшего рассматривают короткое замыкание, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. Специалисты проводят судебно-медицинские экспертизы, выясняют очаг и точную причину возгорания.

Как написали в паблике «ЧП Сочи» во «ВКонтакте», пожарная машина и скорая помощь не смогли проехать во двор из-за припаркованнго там автомобиля.

«Женщине удалось спастись от пожара, она выпрыгнула из окна. Пострадавшую несли через два двора к машине скорой помощи», — рассказали очевидцы.

Напомним, в конце января пожар произошел в частном доме в Армавире. В помещении нашли тело мужчины, еще один пострадавший скончался в больнице.

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