В Армавире в пожаре погиб мужчина, еще один умер в больнице

В конце января в Армавире произошел пожар в частном доме, есть погибшие

Установлено, что 31 января в доме 50-летнего мужчины на улице Ленина находился его 48-летний знакомый. В помещении начался пожар, соседи увидели пламя и вызвали спасателей.

Прибывшие на место пожарные локализовали огонь и обнаружили тело гостя. Хозяина дома доставили в медучреждение. Спасти его не удалось, спустя время он скончался.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Сейчас ведется проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы, сообщили 1 февраля в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в Каневском районе ночью 2 января произошел пожар, при котором погиб мужчина.