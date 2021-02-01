В Армавире в пожаре погиб мужчина, еще один умер в больнице

Краснодарский край

Распечатать

В конце января в Армавире произошел пожар в частном доме, есть погибшие

Установлено, что 31 января в доме 50-летнего мужчины на улице Ленина находился его 48-летний знакомый. В помещении начался пожар, соседи увидели пламя и вызвали спасателей.

Читайте также:

Прибывшие на место пожарные локализовали огонь и обнаружили тело гостя. Хозяина дома доставили в медучреждение. Спасти его не удалось, спустя время он скончался.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Сейчас ведется проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы, сообщили 1 февраля в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в Каневском районе ночью 2 января произошел пожар, при котором погиб мужчина.

Армавир Пожары Следственный комитет смерть

Новости

Первышов рассказал о создании пятого округа в Краснодаре
В Краснодаре несколько трамваев пустят по другому пути из-за ремонта на конечной на Декабристов
В Краснодаре начнут противоаварийные работы в доме купца Лихацкого, где сгнила крыша и прогнулся балкон
В Армавире в пожаре погиб мужчина, еще один умер в больнице
Школам Кубани рекомендовали не проводить вечера встречи выпускников
В СК рассказали подробности стрельбы под Анапой, в которой погиб 34-летний мужчина

Лента новостей

«Мама пыталась меня разубедить, говоря, что я буду бесплодной»
Сегодня, 08:01
«Мама пыталась меня разубедить, говоря, что я буду бесплодной»
Истории людей, привившихся вакциной «Спутник V»
Как проходила массовая акция в Краснодаре 31 января
Вчера, 12:35
Как проходила массовая акция в Краснодаре 31 января
Онлайн-трансляция
«Прививок боятся конспирологи — они же кричали, что антенны 5G распространяют «корону»
28 января, 12:36
«Прививок боятся конспирологи — они же кричали, что антенны 5G распространяют «корону»
Как проходит вакцинация от ковида за границей

Реклама на портале