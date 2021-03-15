В Краснодаре после флешмоба в соцсетях установили пандус в подъезде дома, где живет девушка с инвалидностью
В середине марта стало известно, что в одной из многоэтажек Краснодара появился пандус для жительницы с ограниченными возможностями
У краснодарки Арины Ломакиной инвалидность. В 2016 году, когда девушке было 26 лет, она попала в аварию в Сочи и оказалась единственной выжившей. Она получила черепно-мозговую травму и другие повреждения. По словам знакомой семьи Яны Быстровой, пострадавшая погрузилась в вегетативное состояние. Она не разговаривает и не понимает, когда с ней общаются.
Арина живет с матерью в краснодарской многоэтажке, однако около подъезда нет пандуса для съезда, из-за чего девушку невозможно вывозить на улицу. Жильцы дома провели собрание, после чего большинство согласилось за счет общих средств проживающих установить пандус. После того, как документы об этом передали в управляющую компанию, «всё заглохло». Из-за этого Быстрова летом 2020 года решила привлечь внимание общественности и начала в соцсетях флешмоб #ПандусАрине. Также они с матерью Арины обратились в прокуратуру.
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12 марта 2021 года «Таким делам» стало известно, что в доме Ломакиной установили пандус. Инвестором проекта была местная жительница Оксана Томенко, которая участвовала в кампании по выборам в гордуму Краснодара. Она отмечала, что сделает пандус независимо от итогов голосования. В итоге женщина занялась проектированием, согласованием в госэкспертизе и реализацией проекта.
Также в создании конструкции и ее проектировании участвовал местный житель Владимир Бочаров. В январе 38-летний мужчина умер от коронавируса, в память о нем на пандусе закрепили табличку.