В Краснодаре после флешмоба в соцсетях установили пандус в подъезде дома, где живет девушка с инвалидностью

У краснодарки Арины Ломакиной инвалидность. В 2016 году, когда девушке было 26 лет, она попала в аварию в Сочи и оказалась единственной выжившей. Она получила черепно-мозговую травму и другие повреждения. По словам знакомой семьи Яны Быстровой, пострадавшая погрузилась в вегетативное состояние. Она не разговаривает и не понимает, когда с ней общаются.

Арина живет с матерью в краснодарской многоэтажке, однако около подъезда нет пандуса для съезда, из-за чего девушку невозможно вывозить на улицу. Жильцы дома провели собрание, после чего большинство согласилось за счет общих средств проживающих установить пандус. После того, как документы об этом передали в управляющую компанию, «всё заглохло». Из-за этого Быстрова летом 2020 года решила привлечь внимание общественности и начала в соцсетях флешмоб #ПандусАрине. Также они с матерью Арины обратились в прокуратуру.