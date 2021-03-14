В Сочи машина врезалась в металлический забор, один человек погиб

В Сочи в ночь на 14 марта произошло ДТП, в котором погиб пассажир автомобиля BMW

Авария случилась накануне около аэропорта в Адлерском районе в 23:30. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW превысил скорость и его занесло. Он не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение, расположенное вдоль дороги.

В результате ДТП погиб пассажир иномарки, который находился на заднем сидении, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

На фото с места аварии видно, что части забора проткнули автомобиль в нескольких местах. Напомним, в октябре 2020 года мэр Краснодара Евгений Первышов пообещал, что вдоль дорог краевой столицы больше не будут ставить железные заборы. По его словам, никакой безопасности в них он не видит.