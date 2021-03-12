На Кубани пройдет «Тотальный диктант»

Краснодарский край

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Краснодарский край 10 апреля снова примет участие в международной акции «Тотальный диктант»

Напомним, в 2020 году «Тотальный диктант» прошел в онлайн-режиме из-за коронавируса — его перенесли впервые за 16 лет.

В 2021 году «Тотальный диктант» вернулся в офлайн режим, он состоится 10 апреля в 14:00, площадки организуют в нескольких городах края. Кроме того, в этом году к международной акции впервые присоединится Усть-Лабинск — там диктанты проведут в Доме Культуры и школе № 2.

Зарегистрироваться для участия в диктанте и узнать его результат можно в личном кабинете на сайте totaldict.ru. Участники под диктовку запишут рассказ Дмитрия Глуховского «Обещания». Ожидается, что в акции примут участие около 2 тыс. жителей региона, сообщили организаторы мероприятия.

Смотрите фоторепортаж:

Отметим, что в 2021 году в «Тотальном диктанте» поучаствуют ученики Усть-Лабинского лицея — академической школы с углубленным изучением естественных и точных наук. Кроме того, в Краснодаре и в Усть-Лабинске диктант проведут при поддержке фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» и Усть-Лабинского Лицея.

Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция, которая проходит в форме диктанта для всех желающих.

Как писали Юга.ру, в 2019 году в акции приняли участие рекондное число кубанцев. В тот год в Краснодаре 12 площадок «Тотального диктанта» собрали более 1 тыс. человек. 

Вольное дело Краснодар Тотальный диктант

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