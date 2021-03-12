На Кубани пройдет «Тотальный диктант»

Напомним, в 2020 году «Тотальный диктант» прошел в онлайн-режиме из-за коронавируса — его перенесли впервые за 16 лет.

В 2021 году «Тотальный диктант» вернулся в офлайн режим, он состоится 10 апреля в 14:00 , площадки организуют в нескольких городах края. Кроме того, в этом году к международной акции впервые присоединится Усть-Лабинск — там диктанты проведут в Доме Культуры и школе № 2.

Зарегистрироваться для участия в диктанте и узнать его результат можно в личном кабинете на сайте totaldict.ru. Участники под диктовку запишут рассказ Дмитрия Глуховского «Обещания». Ожидается, что в акции примут участие около 2 тыс. жителей региона, сообщили организаторы мероприятия.