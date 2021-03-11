На Кубани разыскивают трех жителей Армавира, которые пытались убить мужчину

Краснодарский край

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В Краснодарском крае объявили в розыск троих подозреваемых в стрельбе, которая произошла в начале марта в Армавире

Ночью 6 марта 36-летний житель города находился с компанией в кафе на улице Советской Армии. Там он встретил группу армавирцев, между ними началась бытовая ссора. Посетители вышли на улицу и начали драться. Один из участников конфликта не менее четырех раз выстрелил из огнестрельного оружия в оппонента. Однако убить его не удалось — пострадавший убежал и обратился в больницу, где ему оказали медпомощь.

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Информацию о том, что в медучреждение поступил человек с огнестрельными ранениями туловища и конечностей, передали в полицию. В этот же день завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство общеопасным способом). В рамках расследования установили причастность к преступлению 28-летнего Анзора Московцова, 36-летнего Аркадия Нерсесова и 40-летнего Василия Фролова. Их объявили в международный розыск.

Пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю опубликовала 11 марта фотографии подозреваемых. Всех, кто что-либо знает о месте нахождения предполагаемых преступников, следствие просит сообщить по телефонам 8 (86137) 3-05-57 либо 02.

В рамках расследования назначены судебно-медицинская и комплексная генетико-баллистическая экспертизы.

Армавир Покушение Розыск людей Следственный комитет Стрельба

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